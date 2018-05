Frankfurt schlägt Bayern in packendem DFB-Pokalfinale

Kovac verabschiedet sich mit Titel – Videobeweis im Finish im Mittelpunkt

Berlin – Eintracht Frankfurt hat den haushohen Favoriten Bayern München düpiert und sensationell zum fünften Mal den DFB-Pokal gewonnen. Die Mannschaft des künftigen Bayern-Trainers Niko Kovac setzte sich am Samstag im Berliner Olympiastadion mit 3:1 (1:0) durch und startet somit in der kommenden Saison in der Europa League.

Ante Rebic (11./82.) traf doppelt für die Eintracht, die zuletzt 1988 den Pokal gewonnen hatte. Mijat Gacinovic (90.+6) sorgte für die Entscheidung. Die Bayern verpassten indes im letzten Spiel unter Trainer-Ikone Jupp Heynckes das zwölfte Double ihrer Vereinsgeschichte. Robert Lewandowski (53.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. (sid, 19.5.2018)