Volleyball-Herren verlieren Auftaktspiel, Sieg für Damen

Gegen Lettland unter den Möglichkeiten – Damen gewannen 3:1 gegen Israel

Klagenfurt – Im Gegensatz zu den Frauen sind Österreichs Volleyball-Herren mit einer Niederlage in die Silver-European-League gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Michael Warm unterlag am Samstag im Klagenfurter Sportpark Lettland mit 1:3 (-21,21,-17,-22). Die fehlende Abstimmung war beim ÖVV-Team, das in der Vorbereitung nur wenig Zeit gehabt hatte, sich einzuspielen, klar ersichtlich.

Im ersten Satz unterliefen der ÖVV-Auswahl im Angriff zu viele Fehler. Im zweiten Durchgang tat sie sich weiter schwer, bei eigenem Aufschlag zu punkten, spielte aber konsequenter und glich aus. Der Faden riss aber schnell wieder. "Wie in der Formel 1: Wir haben viele gute Einzelspieler, müssen aber die PS gemeinsam auf die Straße bringen", weiß ÖVV-Sportdirektor Gottfried Rath, woran es noch zu arbeiten gilt.

"50 Prozent unseres Leistungspotenzials"

Europacup-Sieger Paul Buchegger war mit 22 Punkten der Topscorer der Partie, der ebenfalls in Italien tätige Alexander Berger steuerte 13 Zähler bei. "Wir hatten Chancen, die wir nicht genutzt haben. Wir haben übers Service keinen Druck ausüben können. So wird es gegen jeden Gegner schwer. Das Angriffsspiel gehört optimiert. Wir haben nur 50 Prozent unseres Leistungspotenzials gezeigt", sagte Berger.

Dessen war sich auch Warm bewusst. "Wir haben mit zu vielen Eigenfehlern gearbeitet, noch nicht das Timing gefunden. Einige sind ein schnelleres Timing gewohnt, andere ein langsameres. Im Angriff gab es zu viele Fehler, das ist eine Abstimmungsfrage. Dafür brauchen wir noch Zeit. Wir müssen jede Minute in der Halle nützen", sagte der Deutsche. Spiel zwei folgt am 30. Mai in Amstetten gegen Mazedonien.

Damen schlugen Israel

Österreichs Damen-Volleyball-Nationalteam ist zuvor erfolgreich in die Silver-European-League gestartet. Italien-Legionärin Srrna Markovic und Co. behielten im Sportpark Klagenfurt am Samstag gegen Israel mit 3:1 (21,12,-20,15) die Oberhand. Nach 102 Minuten verwertete Monika Chrtianska den zweiten ÖVV-Matchball, sie steuerte 18 Punkte bei. Topscorerin war Kapitänin Markovic mit 19 Zählern.

Im dritten Satz gaben die ÖVV-Spielerinnen eine 18:16-Führung noch aus der Hand. Im vierten Durchgang meldeten sich die Gastgeberinnen wieder zurück, sorgten nach einem 10:10 mit einem Lauf auf 17:11 für die Vorentscheidung.

Ilic zufrieden

"Ich bin happy mit der Leistung. Die Mädchen haben als Team einen tollen Job gemacht, vor allem das Service war stark. Wir haben etwas nervöser als sonst gespielt und nicht unser bestes Spiel gezeigt. Wenn man aber alle Umstände in Betracht zieht, es war seit langem unser erstes Heimspiel, müssen wir sehr zufrieden sein", resümierte ÖVV-Teamchefin Svetlana Ilic.

Das nächste ÖVV-Spiel der Gruppe B geht am 30. Mai in Amstetten gegen Georgien über die Bühne. Der dritte Gegner im Kampf um den Gruppensieg ist Albanien, das am 2. Juni in Enns zu Gast ist. (APA, 19.5.2018)

Ergebnis der Volleyball-Silver-European-League vom Samstag

Herren:

Österreich – Lettland 1:3 (-21,21,-17,-22). Klagenfurt, ÖVV-Topscorer: Buchegger 22

Nächste ÖVV-Spiele: Österreich – Mazedonien (30. Mai/20.15 Uhr/Amstetten), Österreich – Kosovo (2. Juni/20.15 Uhr/Enns)

Damen: Österreich – Israel 3:1 (21,12,-20,15). Klagenfurt, ÖVV-Topscorerin: Markovic 19

Nächste ÖVV-Spiele: Österreich – Georgien (30. Mai/17.45 Uhr/Amstetten), Österreich – Albanien (2. Juni/17.45 Uhr/Enns)