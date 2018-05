Kern nimmt bei Ceta Van der Bellen in die Pflicht

Der SPÖ-Chef erinnert den Bundespräsident an dessen Wahlkampf-Aussagen

Wien- Der Ministerrat hat bereits am Mittwoch ja zum europäisch-kanadischen Freihandelsabkommen Ceta gesagt. Die Regierung ersuchte zur Wochenmitte den Nationalrat um Ratifizierung des Abkommens. Große Teile des Vertrags gelten ja bereits seit dem Herbst 2017 provisorisch, und mit dem Beschluss des Nationalrats, der folgen wird, wird Ceta zur Gänze in Kraft treten können.

SPÖ-Chef Christian Kern, der zuletzt wieder vehement gegen den Pakt aufgetreten ist, nimmt nun Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Pflicht. "Der Bundespräsident hat im Wahlkampf gesagt, dass er CETA so nicht unterschreiben würde, also mit dieser Art von Sondergerichten. Ich nehme das ernst", sagt Kern der Zeitung "Österreich". Wenn er Probleme sehe, habe der Präsident die Möglichkeit, nicht zu unterschreiben.

Kern hatte ja in seiner Funktion als Bundeskanzler im September 2016 eine österreichweite Befragung zu Ceta durchgeführt. Mehr als 20.000 Menschen nahmen an der Abstimmung teil, die meisten SPÖ-Mitglieder. Eine klare Mehrheit sprach sich dagegen aus.

In Brüssel kam der damalige Kanzler mit seiner ablehnenden Haltung gegen Ceta allerdings unter Druck. Schließlich wurde ein "Beipackzettel" zu Ceta zwischen der EU und Kanada vereinbart. Damit gaben Kern und die SPÖ grünes Licht für Ceta. Der damalige Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner konnte dem Abkommen im Rat der EU zustimmen. (red, 19.5.2018)