Zuviele Abgase: Porsche muss 60.000 Diesel zurückrufen

Auf Anordnung des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts müssen 53.000 SUV Macan und 6.800 Cayenne nachgerüstet werden

Frankfurt/Stuttgart – Porsche muss auf Anordnung des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts weltweit rund 60.000 Diesel-Pkw wegen unzureichender Abgasreinigung zurückrufen. Es handle sich um 53.000 Fahrzeuge des SUV Macan und 6.800 Cayenne, bestätigte ein KBA-Sprecher am Freitag einen Bericht des "Spiegel" und des Bayerischen Rundfunks. In Deutschland müssten 15.000 Macan und 4.000 Cayenne in die Werkstätten gerufen werden.

Das Magazin berichtete, beim Macan hätten die KBA-Prüfer fünf illegale Abschalteinrichtungen gefunden, durch welche die Abgasreinigung nur auf dem Prüfstand, nicht aber im Straßenbetrieb ordnungsgemäß funktioniert. Porsche war für eine Stellungnahme nicht unmittelbar zu erreichen.

Reuters hatte Ende Jänner von Insidern erfahren, dass Porsche mit dem KBA über einen erneuten Rückruf von Macan-Modellen mit Sechs-Zylinder-Motor verhandelt. 2016 hatte Porsche den Macan bereits für eine "freiwillige Serviceaktion" in die Werkstätten gerufen. Auch damals ging es um eine umstrittene Abgasfunktion, die mit einem Software-Update entfernt werden sollte. (APA, 19.5.2018)