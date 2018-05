Reinweiß statt Cinderella-Traum: Meghans Brautkleid von Givenchy

Das Brautkleid entpuppte sich als schlichte Überraschung. Harry kam in Uniform, die weiblichen Gäste fuhren jede Menge Hüte auf

Alexander McQueen, Ralph & Russo, Burberry, es standen jede Menge britische Modehäuser auf der Liste für das royale Brautkleid – nur eine Designerin geriet erstaunlicherweise nicht in Verdacht: Die Britin Clare Waight Keller, seit einem guten Jahr Chefdesignerin beim französischen Modehaus Givenchy. Dabei soll sich Meghan Markle schon Anfang des Jahres für sie entschieden haben.

Die Schlichtheit des reinweißen, bodenlangen Givenchy-Kleides mit dem U-Boot-Ausschnitt darf als Statement gewertet werden. Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle setzte mit ihrer Entscheidung den irrwitzigen Spekulationen um ihren Auftritt sowie den Kleidern von Diana (einem bombastischen Puffärmel-Albtraum) und Kate (dem McQueen-Kleid mit dem Spitzeneinsatz) ein überaus zurückhaltendes Kleid entgegen. All' jene, die mit einem exaltierten Cinderella-Traum gerechnet hatten, dürfte es enttäuschen.

Die neben der mit Diamanten besetzten Tiara (geliehen von der Queen, aus dem Jahr 1932, die zentrale Brosche ist von 1893) wohl exzentrischste Fußnote an Meghans Auftritt: Der fünf Meter lange Schleier, in den Designerin Clare Waight Keller Blumenmotive einarbeiten lassen hat, die die 53 Länder des Commonwealth repräsentieren sollen.

foto: jane barlow/pa wire/pool via reuters

Die Wahl des Brautkleides und der Designerin kann durchaus symbolisch verstanden werden. Die 47jährige Waight Keller ist die erste weibliche Designerin bei Givenchy. Und sie ist eine der wenigen Frauen in einer Spitzenposition im Modebusiness: Neben Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri ist sie die einzige Frau, die an der Designspitze eines zum mächtigen Luxuskonzern LVMH gehörenden Unternehmens sitzt.

Das Brautkleid hatte Harry (gekleidet in die Uniform der Blues und Royals, die bei Dege & Skinner angefertigt wurde) zwar wie alle anderen nicht vorher sehen dürfen, dafür mischte er sich in die Zusammenstellung des Brautstraußes ein. In ihn sind Vergissmeinnicht eingearbeitet, die Lieblingsblumen von Harrys Mutter Diana. Andere Blumen soll Harry am Freitag im privaten Garten des Kensington Palastes gepflückt haben, diesen Einfall soll bisher noch kein anderer Royal gehabt haben. Zeit wurde es!