Es ist vollbracht: Königlich Heiraten in Ansichten

Zeremonie in Windsor mit Prominenz und Gospelchor zum Nachschauen

Sie sind nun Duke und Duchess of Sussex: Meghan Markle und Prinz Harry heirateten am 19. Mai in der Georgskapelle in Windsor. Bei den Feierlichkeiten achtete das Brautpaar offenbar auf Vielfalt. Sowohl britische als auch amerikanische Kirchenmänner und -frauen gaben ihren Segen und musikalisch begleitet wurde die Feier von einem anglikanischen und einem Gospelchor. Bejubelt wurde das Spektakel von tausenden Royal-Fans vor Ort und Millionen Zusehern im TV. (red, 19.5.2018)

Nachlese:

