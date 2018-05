Vorläufiger Friede zwischen Regierung und Demonstranten in Nicaragua

Bei Protesten starben bisher 66 Menschen

Managua – Um die gewalttätigen Proteste zu stoppen, will die Regierung Nicaraguas Polizisten und Sicherheitskräfte aus den Straßen abziehen. Damit solle zumindest für zwei Tage Frieden hergestellt werden, hieß es in einer Mitteilung der Regierung von Staatschef Daniel Ortega am Freitagabend (Ortszeit). Die vorläufige Einigung auf ein Ende der Gewalt gelte für Samstag und Sonntag.

Die Zivilgesellschaft müsse bessere Konditionen für einen Dialog am Montag schaffen. Unter Vermittlung der katholischen Kirche hatte am Mittwoch ein Friedensdialog zwischen Regierung und Studentenvertretern, zivilen Organisationen und Unternehmern begonnen. Seit rund einem Monat gibt es Proteste gegen den autoritären Staatschef Ortega und dessen Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Nach Angaben von Menschenrechtlern kamen dabei bisher 66 Menschen ums Leben, die Regierung hingegen sprach von 18 Toten. (APA, 19.5.2018)