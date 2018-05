Durchmarsch abgeschlossen: Parma wieder in der Serie A

Entscheidender Sieg am letzten Spieltag der Serie B gegen Spezia

Parma – Parma Calcio hat seinen Durchmarsch von der vierten in die höchste italienische Spielklasse perfekt gemacht. Am 42. und letzten Spieltag der Serie B gewann Parma am Freitagabend bei Spezia Calcio 2:0 und schob sich noch am punktegleichen Frosinone Calcio vorbei auf den zum direkten Aufstieg notwendigen zweiten Platz. Der Konkurrent kam gegen Foggia Calcio nicht über ein 2:2 hinaus und weist eine knapp schlechtere Tordifferenz auf.

Als erster Rückkehrer in die Serie A stand zuvor bereits seit längerem der FC Empoli fest, das Team aus de Toskana holte mit 13 Punkten Vorsprung überlegen die Meisterschaft. Der dritte Aufsteiger wird in einem Playoff der sechs nächstplatzierten Teams gekürt.

Parma Calcio hatte sich 2015 aus dem insolventen FC Parma neu gegründet und in der vierten Liga einen Neuanfang gestartet. Nach drei Aufstiegen in Folge kehrt der Klub nun zur Saison 2018/19 in die Serie A zurück. Als AC Parma hatte der Verein in den 1990er-Jahren seine größten Erfolge unter anderem mit den UEFA-Cup-Siegen 1995 und 1999 gefeiert. (sid, red, 19.5. 2018)