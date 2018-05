Shaquem Griffin: "Ganz egal, wie viele Hände er hat"

Der einhändige Footballer hat bei den Seattle Seahawks einen Millionenvertrag unterschrieben

Shaquem Griffin war erst acht Jahre alt, als er den prägendsten Moment seiner Sportlerkarriere erlebte. Ein gegnerischer Trainer erklärte ihm unmissverständlich, er gehöre nicht auf ein Footballfeld. "Wegen meiner Hand. Als ob ich unbrauchbar wäre", sagt Griffin. "An dem Tag wurde mir klar, dass ich die Menschen überzeugen muss, dass sie falsch liegen." 14 Jahre später hat er es geschafft: Am Donnerstag unterschrieb der 22-Jährige als erster einhändiger Footballer einen NFL-Profivertrag.

Bei den Seattle Seahawks, die am 2. Februar 2014 mit einem 43:8 gegen die Denver Broncos die Super Bowl XLVIII und damit ihre einzige NFL-Meisterschaft gewannen, erhält Griffin einen Vertrag über vier Jahre. US-Medien zufolge ist der Deal umgerechnet 2,4 Millionen Euro wert. Und außerdem ist Griffin, der eine Prothese trägt, wenn er zu PR-Zwecken Hanteln schupft, aber ohne Prothese spielt, bei den Seahawks wieder mit seinem Zwillingsbruder Shaquill vereint. Es klingt wie ein modernes Märchen für jemanden, der ein Leben lang von Zweiflern umgeben war.

Da seine Finger im Mutterleib abgeschnürt worden waren, entwickelte sich die Hand nicht richtig. Shaquem litt am Amniotischen-Band-Syndrom. Und irgendwann wurden die Schmerzen unerträglich. "Als er vier Jahre alt war, habe ich Shaquem nachts mit einem Messer in der Hand in der Küche gefunden. Er wollte sich die Finger abschneiden", erzählte Mutter Tangie Griffin einmal. Am nächsten Tag rief sie im Krankenhaus an und veranlasste die Amputation.

Dennoch begann Shaquem von einer Karriere als Footballer zu träumen. Zunächst wurde sein um eine Minute älterer Bruder Shaquill auf dem College zum Star und ein Seahawk, Shaquem hatte vorerst das Nachsehen. Doch als ein neuer Trainer an der University of Central Florida anheuerte, nahm das Schicksal seinen Lauf. "Schon nach dem ersten Training war klar, dass es ganz egal ist, wie viele Hände er hat", sagte Headcoach Scott Frost.

Stark und schnell

Griffin fing auch mit nur einer Hand Pässe ab, brachte gegnerische Quarterbacks mit seiner Körperkraft zu Boden und wurde Defensivspieler des Jahres in seiner Conference. Auch weil er im März beim NFL Combine, dem Schaulaufen angehender Profis, in 4,38 Sekunden über 40 Yards den Rekord für Linebacker brach, griffen die Seahawks in der fünften Runde des Drafts zu. Nun folgte der Profivertrag.

"Shaquill und ich waren immer unzertrennlich. Jetzt haben wir es in die NFL geschafft – und sind noch immer zusammen", sagt Shaquem Griffin, der es noch in den 53-köpfigen Kader schaffen muss, mit dem Seattle im September in die NFL-Saison geht. "Gott hat mich aus einem Grund auf die Erde geschickt: Ich soll den Menschen zeigen, dass es unerheblich ist, was andere sagen."

So wie an jenem Tag, als der gegnerische Trainer dem achtjährigen Shaquem erklären wollte, er sei für Football nicht geeignet. Griffin spielte dennoch, und kurz vor Spielende fing er erstmals in seiner noch jungen Karriere einen gegnerischen Pass ab. Griffin stand auf, reckte den Ball mit seiner gesunden Hand in den Himmel und rannte vom Feld: "Von dem Tag an hat mir nie wieder jemand gesagt, dass ich nicht auf ein Footballfeld gehöre." (sid, fri – 18.5. 2018)