Großer Brand und starke Rauchentwicklung berichtet

In Havanna ist ein Flugzeug beim Start am Flughafen abgestürzt. Medien berichten von einem großen Brand und starker Rauchentwicklung. Am Board der Boeing 737 sollen laut CNN 104 Menschen sein, die Maschine der Fluglinie Blue Panorama war am Weg in die kubanische Stadt Holguin. (red, 18.5.2018)