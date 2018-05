TV-Tipps für Montag, 21. Mai

Georg Riha fliegt mit Franz Klammer "Über Österreich", Inside Llewyn Davis, Es war einmal in Amerika, World War Z – mit Radio-Tipps

10.40 KLASSISCH

Panzerkreuzer Potemkin (UdSSR 1925, Sergej M. Eisenstein) Russland, 1905: Der Russisch-Japanische Krieg zehrt an den Kräften der Schwarzmeerflotte. Als die Lebensmittel knapp werden, bricht auf dem Panzerkreuzer Potemkin eine Meuterei aus. Eisensteins Meisterwerk des Revolutionsfilms zelebriert den Sieg des Kollektivs über das zaristische Individuum.

Bis 11.30, 3sat

11.30 DOKUMENTATION

Australien – Kontinent der Extreme Die trockenen, wüstenähnlichen Gebiete in der Mitte Australiens machen rund 70 Prozent des Kontinents aus. Die Dokumentation erkundet die einzigartige Landschaft und ihre faszinierende Tier- und Pflanzenwelt.

Bis 12.15, Arte

11.35 EPISCH I

Epic – Verborgenes Königreich (USA 2013, Chris Wedge) Sein halbes Leben hat der weltfremde Professor Bomba damit verbracht, rund um sein Häuschen im Wald kleine Wesen zu erforschen. Da kommt der erste Besuch der Tochter nach vielen Jahren eher ungelegen. Und doch wird sie es sein, die, weil auf Miniaturgröße geschrumpft, dem verborgenen Königreich und seinen Bewohnern zum Sieg gegen die bösen Boggans verhilft. Dass deren Anführer mit der Stimme von Christoph Waltz spricht, ist nur einer von vielen Vorzügen dieses fantastischen Animationsabenteuers.

Bis 13.25, ProSieben

14.30 SCHURKISCH

Ich – Einfach unverbesserlich 2 (Despic able Me 2, USA 2013, Pierre Coffin, Chris Renaud) Warum sollten auch immer nur Superheldengeschichten eine Fortsetzung erfahren: Mit Gru trifft es eben einen Ex-Superschurken. Mit seinen drei lieblichen Töchtern und den Minions hat der arme Mann zwar ohnehin bereits ausreichend zu tun, im Sequel der erfolgreichen Animation ist durch das Auftauchen der Top-Agentin Lucy Wilde der Ruhestand jedenfalls frühzeitig beendet.

Bis 16.00, ORF 1

17.40 DOKUMENTARFILM

Der letzte Zug (Last Train Home, China 2009, Lixin Fan) Eine auf Filmfestivals zu Recht gefeierte Arbeit des chinesischen Dokumentaristen Lixin Fan: Rund 130 Millionen Wanderarbeiter kehren zum chinesischen Neujahrsfest zu ihren Familien zurück und verursachen damit die größte Reisewelle der Welt. Lixin Fan begleitet eine durch ihre Arbeit in Stadt und auf dem Land getrennt lebende Familie und entwirft ein Panorama der sich im Umbruch befindenden chinesischen Gesellschaft. Als Wermutstropfen bleibt einzig die hier gezeigte Kurzfassung.

Bis 18.35, Arte

18.35 DOKUMENTATION

Der Baikalsee Der knapp 1600 Meter tiefe und über 600 Kilometer lange Baikalsee im Herzen Sibiriens enthält knapp 20 Prozent der weltweiten Reserven an Süßwasser. Dieses zählt zu den reinsten der Erde.

Bis 19.20, Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Gekaufte Bräute Eine Reportage über Bulgariens "Roma-Hochzeitsmarkt", wo der Preis die Wahl bestimmt. So ist es auch beim 17-jährigen Teni und der 19-jährigen Maria, die die Sendung in der Woche vor dem Ereignis begleitet. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Über Österreich Auch für die dritte Staffel von "Über Österreich – Juwele des Landes" hat sich der österreichische Filmemacher Georg Riha der spektakulären Perspektive aus hoher Luft verschrieben. Die Aufnahmen, jede dauert knapp eineinhalb Minuten, folgen dabei einer strengen Dramaturgie und bilden in sich abgeschlossene Miniaturen. Erkundet wird das Land dabei von Ost nach West, präsentiert wird die Reihe von Franz Klammer, die Erzählstimme kommt von Peter Simonischek. Gezeigt werden Landschaften von den Marchfeld-Auen bis zu den wundersamen Felsformationen des Hohen Ifen in Vorarlberg, überflogen wird Schloss Leopoldskron ebenso wie die Tauernautobahn im Liesertal. Den Höhepunkt bilden aber auch diesmal wieder die Gipfel, so etwa das Gebirgsmassiv des Hintertuxer Gletschers. Bis 22.00, ORF 3

foto: rihafilm

20.15 INDIVIDUALISTISCH

Inside Llewyn Davis (USA 2013, Ethan Coen, Joel Coen) Völlig abgebrannt, hat der Musiker Llewyn Davis (Oscar Isaac) im New Yorker Winter von 1961 keinen Schlafplatz und nichts zu lachen. In der Musikszene ist Llewyn ein sperriger Individualist, der für eine Folkmusik lebt, von der er selbst leider nicht leben kann. Wunderbar typischer und ebenso fotografierter Film der Brüder Coen, dazu großartig besetzt mit u. a. Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman in Nebenrollen. Bis 21.55, Arte

22.10 EPISCH II

Es war einmal in Amerika (Once Upon a Time in America, USA/I 1984, Sergio Leone) Die ein halbes Jahrhundert umfassende Geschichte des New Yorker Gangsters Noodles (Robert De Niro), der sich durch Gewalt nach oben arbeitet und letztlich am Verrat seines Freundes scheitert. Nach Once Upon a Time in the West entwirft Sergio Leone ein weiteres Amerika-Epos von mythischer Wucht. Die beispielhafte Chronik einer amerikanischen Karriere ist zugleich der melancholische Abgesang auf den American Dream.

Bis 1.55, Servus TV

22.55 APOKALYPTISCH

World War Z (USA 2013, Marc Forster) Brad Pitt muss als Familienvater und ehemaliger Elitesoldat quasi im Alleingang einmal rund um die Welt fliegen, um ein Gegenmittel gegen untote Horden zu finden. Hochkarätiger Zombiefilm nach dem gleichnamigen Roman von Max Brooks. Die Mauer rund um Jerusalem erweist sich als fatal löchrig. Bis 1.10, ProSieben