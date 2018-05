TV-Tipps für Sonntag, 20. Mai

"Wild" mit Wolf – "Peeping Tom", "Glöckner von Notre Dame" und "Bei Anruf Mord" – Mit Radiotipps

19.10 MAGAZIN

Kulturzeit extra: Cannes 2018 Die Filmfestspiele an der Croisette sind zu Ende, die Preise verteilt. Das Kulturmagazin zieht mit einer Sondersendung Bilanz und fasst die Höhepunkte und besten Filme zusammen. Bis 20.00, 3sat

19.30 REPORTAGE

360° Die Arte-Reportagereihe macht auf Korsika halt und nimmt die Castagniccia, die Region der Kastanienwälder, in Augenschein. Bis 20.15, Arte

20.15 DIABOLISCH

Augen der Angst (Peeping Tom, GB 1960, Michael Powell) Seinerzeit ein Skandal, der Regisseur Michael Powells Karriere merkbar bremste und die von Karlheinz Böhm, der sich von seinem Sissi-Image der Nachkriegsjahre befreien wollte, ruinierte. Heute gilt Peeping Tom, im selben Jahr erschienen wie Hitchcocks Psycho, als Klassiker einer neuen Kinoära; ein Film, der das voyeuristische Vergnügen an der Gewalt selbst zum Thema macht. Großartig auch Böhm als diabolischer Frauenmörder mit Kamera und Stativ. Bis 22.20, Tele 5

20.15 GELÄUTE

Der Glöckner von Notre Dame (Notre-Dame de Paris, F 1956, Jean Delannoy) Der Historienroman von Victor Hugo in farbenprächtigem Technicolor und mit Starbesetzung: Der bucklige Quasimodo (Anthony Quinn) verehrt und beschützt im mittelalterlichen Paris die Zigeunerin Esmeralda (Gina Lollobrigida). Hilflos sind die Außenseiter, weil sie sich vor den Mächtigen verstecken müssen. Bis 22.10, Arte

22.00 GEKLINGEL

Bei Anruf Mord (Dial M for Murder, USA 1954, Alfred Hitchcock) Ray Milland will als abgehalfterter Tennisprofi seine Frau ermorden lassen. Der bestellte Mörder hat gegen die scherenschwingende Grace Kelly jedoch das Nachsehen. Also muss ein neuer Plan her: Die Frau soll als Mörderin gehenkt werden. Zeitloser Hitchcock und deshalb Klassiker. So meißelt man jede Einstellung in Stein. Bis 23.55, Servus TV

22.10 DOKUMENTATION

Geheimwaffe Jazz In den 1950er-Jahren gilt auch Musik als Waffe im Kalten Krieg. Jazzmusiker wie Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie und Dave Brubeck sollen als Kulturbotschafter der "freien Welt" dienen. Die schwarzen Jazzer nehmen das Angebot an und gehen als Vertreter des amerikanischen Traums auf musikalische Mission. Prekär: Von Gleichheit und Freiheit kann die wachsende schwarze Bürgerrechtsbewegung in der Heimat vorerst nur träumen. Bis 23.40, Arte

23.35 WÖLFISCH

foto: wdr/christian hüller Kann ein Mensch um Anias (Lilith Stangenberg) Zuneigung zum Wolf konkurrieren? Von Liebe und Zwängen: "Wild" um 23.25, ARD.

Wild (D 2016, Nicolette Krebitz) Auf dem Weg zur Arbeit entdeckt eine junge Frau (Lilith Stangenberg) in einem Park einen Wolf. Von dem wilden Tier fasziniert, versucht Ania den Wolf zu fangen – mit Erfolg. Eingesperrt in einem Nebenzimmer ihrer Wohnung, bestimmt der Wolf bald zur Gänze das Leben Anias, die sich von ihrer Umwelt – darunter Georg Friedrich in der Rolle ihres Chefs – zunehmend zurückzieht. Nicolette Krebitz erzählt von der Befreiung aus den Zwängen einer Gesellschaft, die keinen Halt mehr bietet. Bis 1.05, ARD

