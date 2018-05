TV-Tipps für Samstag, 19. Mai

Harry & Meghan am Altar, Clint und Hillary in Million Dollar Baby, dazu Margos Spuren, Findet Nemo, Royals im Krieg, Thor, Hannah Arendt und Die Prüfung – mit Radio-Tipps

10.30 LIVE

Harry & Meghan – Filmreife Hochzeit Um 13 Uhr werden sich Prinz Harry und Meghan das Jawort geben. Die Zeremonie leiten Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, und David Conner, Dekan von Windsor. Um 14 Uhr geht es per Kutsche durch die Stadt. Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und ZiB-Redakteur Jürgen Pettinger moderieren die Livesendung zur Hochzeit von Prinz Harry und Schauspielerin Meghan Markle. Bis 15.00, ORF 2

15.10 JUGENDFILM

Margos Spuren (Paper Towns, USA 2015, Jake Schreier) Quentin (Nat Wolff), genannt Q, ist eigentlich dafür bekannt, ein braver Bursche zu sein. Doch als Margo (Cara Delevingne) bei ihm anklopft und ihn bittet, sie bei ihrem Rachefeldzug gegen ihren Exfreund und andere Freunde zu begleiten, lässt er sich schnell überreden. Kurz darauf verschwindet Margo. Zartbitteres Jugenddrama nach dem Buch von Bestsellerautor John Green. Bis 16.55, Kabel eins Classics

16.25 KOMÖDIE

Dave (USA 1993, Ivan Reitman) Dave Kovic (Kevin Kline) wird nach einem Schlaganfall des Präsidenten der USA (auch Kevin Kline) als sein Double eingesetzt. Er beginnt mit dessen zwielichtiger Politik aufzuräumen und versteht sich – im Unterschied zum echten Präsidenten – auch mit First Lady Sigourney Weaver ganz hervorragend. Bis 18.20, Sat1 Gold

16.40 REPORTAGE

Venezuela: Hauptsache überleben Nach dem Tod des Präsidenten Hugo Chávez begann der Absturz Venezuelas. Einst einer der wohlhabenderen Staaten in Südamerika, grassieren nun Korruption und Hyperinflation. Die Venezolaner ringen täglich um das Nötigste, laut einer Studie der Zentralen Universität haben die Bewohner im Schnitt elf Kilogramm abgenommen, die Gesundheitsversorgung ist zusammengebrochen. Bei Protesten im vergangenen Jahr starben rund 120 Menschen, am Sonntag haben die Venezolaner die Möglichkeit, ihren Unmut an der Wahlurne auszudrücken. Bis 17.35, Arte

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits: 1) Illegale Zusatzkosten für Hochzeiten in Graz? 2) Wien: Biergarten für 880 Personen in der Innenstadt? Bis 18.20, ORF 2

20.15 HAU DRAUF!

Million Dollar Baby (Boys Don't Cry, USA 2004, Clint Eastwood) Frankie Dunn (Clint Eastwood) macht die Kellnerin Maggie (Hilary Swank) zur erfolgreichen Boxerin. Ihre steile Karriere endet mit einem folgenschweren Schlag. Großes Drama, das zu Recht mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. Muss man gesehen haben, mindestens einmal. Bis 22.20, ZDF neo

foto: zdf

20.15 WASSERSPASS

Findet Nemo (Finding Nemo, USA 2003, Andrew Stanton, Lee Unkrich) In den Weltmeeren leben 3,5 Billionen Fische. Ein tapfereres Clownfischkind macht sich trotzdem auf die Suche nach seinem Vater, als dieser von einem Taucher gefangen wird. Qualitätsarbeit aus dem Hause Pixar. Bis 22.20, Sat1

movieclips classic trailers

20.15 GAUDI

Winterkartoffelknödel (D 2014, Ed Herzog) Nach Dampfnudelblues muss Sebastian Bezzel als Polizist Franz Eberhofer in seinem zweiten Fall mehrere seltsame Todesfälle rund um die Familie Neudorfer aufklären. Während die Mehrheit an Selbstmord glaubt, hat Eberhofer einen anderen Verdacht. Mordsgaudi. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Die Royals im Krieg Im Jahr 1939 zogen die Herrscher nicht mehr an der Spitze ihrer Armee in den Krieg. Nichtsdestotrotz spielten George VI und Queen Elizabeth eine wichtige Rolle als Mutter und Vater einer Nation, die nach Repräsentationsfiguren und Führung verlangte. Nachhilfeunterricht in der royalen Geschichte. König und Königin blieben während Hitlers Blitzkrieges in London und überlebten die Bomben. Damit sollte Solidarität bewiesen und die Moral des Volkes gestärkt werden. Bis 22.30, ORF 3

20.15 HAMMERFEST

Thor (USA 2011, Kenneth Branagh) Pech für Thor. Anstatt seinem Göttervater Odin auf den Thron zu folgen, fällt er in Ungnade und wird auf die Erde verbannt. Dort warten nicht nur einige Scharmützel auf den verhaltensauffälligen Hammermann, sondern auch Nathalie Portman als Wissenschafterin. Adaption des Marvel-Comics mit unfreiwilliger Komik. Bis 22.35, ProSieben

21.50 PROZESS

Hannah Arendt (D/F/Lux/Isr 2012, Margarethe von Trotta) Der Eichmann-Prozess im Jahr 1961: Barbara Sukowa raucht als Hannah Arendt wie ein Schlot in der Hölle – und überzeugt glänzend. Bis 23.35, One

22.05 DOKUMENTATION

Die Prüfung (D 2016, Till Harms) 687 Bewerber kämpfen zehn Tage lang um die zehn Plätze an der Schauspielschule Hannover. Neun Dozenten über die Zukunft von jungen Menschen. Bis 23.40, 3sat

22.20 THRILLER

Ruhet in Frieden (A Walk Among the Tombstones, USA 2014, Scott Frank) Der ehemalige Polizist Matt Scudder arbeitet als privater Ermittler. Ein Drogendealer beauftragt ihn, die Mörder seiner Frau zu finden. Er nimmt die Spur eines psychopathischen Killerduos auf. Überzeugend: Liam Neeson als heruntergekommener Polizist. Bis 0.05, ZDF neo