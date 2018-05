Die zehn besten Serienhochzeiten

foto: orf

Alicia Lindbergh & Christoph Saalfeld

Dschungelgefühle in den bayrischen Voralpen: Alicia und Christoph erlebten einen – no na – Sturm der Liebe, bevor sie einander ewige Liebe und Treue versprachen. Das ist jetzt immerhin mehr als zwei Monate her, ihre Ehe ist – wie das Leben so spielt – so gut wie gescheitert. Vielleicht kann Dr. Bob helfen?