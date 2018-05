"Macbeth": Zombie-Stimmung im Burgtheater

Antú Romero Nunes inszeniert das Shakespeare-Stück als Innenschau aufrecht gehender Toter

Wien – Meist sind die Hände in "Macbeth" so blutverschmiert, dass die sonst staatstragend gekleideten Protagonisten nicht wissen, wie einander dieselbigen zum Gruß reichen. Regisseur Antú Romero Nunes geht es in seiner Inszenierung am Burgtheater auch genau um diesen farbenprächtigen Blutrausch um seiner selbst willen (also nicht der Machtergreifung wegen).

Dazu will er tief in die Mörder hineinblicken und verschlankt zu diesem Zweck das Figurenpersonal des Shakespeare-Stückes auf drei Gestalten, denen man wie Zombies durch die Rippen blicken kann.

Sie geistern wie die Gespenster in ihren eigenen Gehirnen durch die hochherrschaftlichen Räume der Burg, welche Bühnenbildner Stéphane Laimé ganz wörtlich genommen hat: Das gespiegelte Parkett des Burgtheaters findet sich dem Publikum gegenüber wieder.

Der Fokus auf diese Innenschau hat aber seinen Preis: Die Zwiegespräche, der Kampf zwischen Mordeslust und Reue, zwischen Freude über die Tat und dem Zaudern, sie führen nicht weiter als zu einem – von Victoria Behr herrlich ausgestatteten – Pathos, dem erregtes Keuchen oder verkrampfte Choreografien markant Ausdruck verleihen.

Da wurde es mitunter zäh. Dennoch freundlicher Applaus. (Margarete Affenzeller, 19.5.2018)