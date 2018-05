LASK plant gegen WAC "klasse Party"

Stürmer Gartler gibt Abschiedsvorstellung bei Linzern

Linz/Wolfsberg – Vor der letzten noch ausstehenden Entscheidung im vorderen Feld der Fußball-Bundesliga will der LASK wieder in die Erfolgsspur finden. Soll der Sprung auf Rang drei und die damit verbundene bessere Startposition in der Europa-League-Qualifikation noch gelingen, sind am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen den WAC drei Zähler Pflicht.

Im Fernduell mit Rapid, das ebenfalls zu Hause Altach empfängt, liegen die Linzer vor der vorletzten Runde einen Punkt hinter den Wienern. Gemäß Papierform könnte das Rennen um den dritten Platz erst im Liga-Finish entschieden werden. Am 27. Mai gastiert der LASK in Mattersburg, Rapid in Wolfsberg.

Unabhängig von den Rechenspielen soll das WAC-Heimspiel für den LASK zur großen Sause vor dem Abschied in die Sommerpause werden. "Wir wollen unserer Supersaison noch einmal so richtig mit einer klassen Party im Stadion feiern", sagte Trainer Oliver Glasner. Mit einem vollen Erfolg gegen den Vorletzten könnte der Aufsteiger-Rekord der Bundesliga im dritten Versuch doch noch fallen. 59 Zähler sammelte Altach 2014/15, die Linzer halten aktuell bei 57.

Glasner war mit Blick auf die im Frühjahr gesehenen Leistungen "sehr zuversichtlich". Daran sollen auch die jüngsten Niederlagen gegen Rapid (0:2) und Sturm Graz (1:3) nichts ändern. Die Luft sei bei seinen Schützlingen noch nicht draußen, hielt Glasner fest: "Wir werden das bis zum letzten Spieltag durchziehen." Dabei mithelfen soll zum Abschluss seines Engagements in Linz auch noch Rene Gartler.

Der 32-jährige Angreifer werde die in neuen Trikots einlaufende LASK-Elf als Kapitän aufs Feld führen, verriet Glasner ("Das hat er sich verdient") am Freitag. Im Sommer wird Gartler, der es seit 2015 in 108 Spielen auf 47 Tore für die Athletiker gebracht hat, eine neue Aufgabe suchen. Sein Vertrag lauft mit Saisonende aus. Ebenso jener von Emanuel Pogatetz, mit dem Verteidiger führt der LASK aber noch Gespräche.

Gartler bestritt in dieser Saison bisher 28 Liga-Einsätze für den LASK und traf dabei dreimal. Der ehemalige Sandhausen-Legionär sprach von "drei sehr schönen Jahren" beim Verein. "Wir haben die Ziele erreicht, ich konnte ein Stück dazu beitragen", sagte der Wiener. Die Entscheidung, sich im Sommer zu trennen, stehe bereits seit längerem fest. "Das habe ich akzeptiert, so ist das Geschäft." Er sei aber zuversichtlich, weiter in der Bundesliga zu sehen zu sein, betonte der Ex-Rapidler nichtsdestotrotz.

Beim WAC trieb man die Planungen für die kommende Saison unter Neo-Coach Christian Ilzer diese Woche weiter voran. Der serbische Abwehrchef Nemanja Rnic unterschrieb für zwei weitere Saisonen, von Sturm kommt der bereits 2015/16 ins Lavanttal verliehene Offensivspieler Marc-Andre Schmerböck. "Auch wenn die Saison nicht zufriedenstellend war und wir erst in der Schlussphase in die Spur gefunden haben, sind wir alle zuversichtlich, dass es nächste Saison wieder bergauf geht", sagte Kapitän Rnic bei seiner Unterschrift.

Drei Siege stehen aus den jüngsten vier Runden für die Kärntner zu Buche. Das von Interimscoach Robert Ibertsberger ins Auge gefasste Ziel, die 30-Punkte-Marke zu knacken, ist bei derzeit 29 Zählern Reichweite. Gegen den LASK klappte es für den WAC in dieser Saison allerdings noch nicht so richtig. Mit einem 0:0 im September gab es zumindest einen Punkt, danach folgten zwei Niederlagen (0:2, 0:3) ohne Torerfolg.

LASK – Wolfsberger AC (Pasching, TGW-Arena, Sonntag 16.30 Uhr, SR Hameter). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (a), 2:0 (h), 3:0 (a)

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Luckeneder – Ranftl, Holland, Celic, Ullmann – Goiginger, Gartler, Joao Victor

Ersatz: Schmid – Reiter, Rep, Raguz, Alan, Tetteh

Es fehlen: Pogatetz, Michorl (beide gesperrt), Wiesinger (Syndesmosebandverletzung), Riemann (Patellasehne), A. Schlager (Meniskus), Erdogan (Schambeinentzündung), M. Berisha (Bänderriss im Sprunggelenk)

WAC: Dobnik – Wernitznig, Rnic, Igor, Palla – M. Leitgeb – Frieser, Ashimeru, Jovanovic, Ouedraogo – Orgill

Ersatz: Kofler – Sollbauer, Flecker, Zündel, Rabitsch, Offenbacher, Gschweidl, Topcagic

Es fehlen: Drescher (Oberschenkelzerrung), Klem (Seitenbandeinriss im Knie), Hüttenbrenner (Knie), G. Nutz (rekonvaleszent)