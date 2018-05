"Tennis World Tour" vs. "AO International Tennis": Das Duell der Tennis-Games ist angelaufen

Beide Tennis-Simulationen mit zeitnahen Releases

Lange Zeit war es um Tennis-Simulationen recht still geworden. Nun gibt es mit "Tennis World Tour" und "AO International Tennis" sogar zwei neue Ableger. Erstgenanntes Game erscheint für PC und Switch am 29. Mai und am 15. Juni für Playstation 4 und Xbox One. "AO International Tennis" hingegen ist ab sofort für Playstation 4, Xbox One und PC verfügbar.

bigben games "Tennis World Tour" und ...

"Tennis World Tour" mit Agassi & Co.

Hinsichtlich der Features geben sich beide Games keine Blöße. Bei "Tennis World Tour" kann man auch gegen Legenden wie Andre Agassi und John McEnroe antreten. Bei "AO International Tennis" ist es außerdem möglich, sein Gesicht mittels PlayFace-Feature ins Spiel zu bringen. Beide Games weisen einen ausführlichen Karriere- und Turniermodus auf, auch online kann auf Filzkugeljagd gegangen werden.

big ant studios "AO International Tennis" buhlen um die Aufmerksamkeit von Gamern mit Faible für Tennis-Sims.

"AO International Tennis" fiel bei Testern durch

"AO International Tennis" konnte bereits von ersten Testern erprobt werden – die Reviews sind größtenteils negativ. Die Basis des Spiels soll recht solide sein, allerdings sollen Bugs, mangelnde Politur und kaum Abwechslung das Gesamterlebnis trüben. "Tennis World Tour" vom französischen Publisher Bigben Interactive hat somit einen gewissen Startvorteil. (red, 18.05.2018)