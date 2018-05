FA-Cup-Finale im Zeichen des Duells Mourinho vs. Conte

Startrainer nicht die besten Freunde – Manchester United könnte mit Rekordhalter Arsenal gleichziehen

London – Jose Mourinho und Antonio Conte werden keine beste Freunde mehr. Der Portugiese und der Italiener richteten sich diese Saison verbal einiges aus, Nettigkeiten waren nicht dabei. Das Endspiel um den FA-Cup zwischen Manchester United und Chelsea erhält dadurch eine spezielle Note. Für beide Teams geht es am Samstag im Wembley um die Chance, diese Saison doch noch eine Trophäe zu gewinnen.

Mourinho hat mit Vizemeister United immerhin die Qualifikation für die Champions League geschafft. Conte muss sich mit den am Ende fünftplatzierten Blues mit der Europa League begnügen. Dem ehemaligen Juventus-Coach droht im Sommer die Ablöse, in seinem vermeintlich letzten Spiel bei Chelsea könnte sich der 48-Jährige den Abschied immerhin versüßen.

"Clown" gegen "kleinen Mann"

Die seit der Saison 2016/17 gepflegte Intimfeindschaft zwischen Mourinho und Conte sorgt auf der Insel immer wieder für Unterhaltung. Der Portugiese, in seiner Karriere schon zweimal Chelsea-Coach, bezeichnete seinen Nachfolger aufgrund dessen Verhaltens an der Seitenlinie als Clown und stellte Mutmaßungen über Contes Verwicklungen in Italiens Spielabsprachenskandal an. Der Italiener nannte seinen Kollegen einen "kleinen Mann" und unterstellte ihm "senile Demenz".

Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen gab es dennoch versöhnliche Töne. "Nach dem Spiel in Manchester habe ich ihn eingeladen, in mein Büro zu kommen. Wir haben geredet, es passt alles", sagte Mourinho der portugiesischen Sportzeitung "Record". Den Sieg am Samstag würde "The Special One" dennoch gerne mitnehmen. Es wäre der 13. FA-Cup-Titel für ManUnited, das damit mit Rekordtitelträger Arsenal gleichziehen könnte.

Gedenken an Ray Wilkins

Chelsea gewann den Bewerb zuletzt 2012, verlor im Vorjahr das Endspiel gegen Arsenal (1:2) und verpassten damit das Double. Nun wäre ein Sieg das Trostpflaster für eine missratene Saison. "Wir können es nicht ändern, die Champions League ist weg. Aber am Ende doch noch zu feiern wäre nett", sagte Mittelfeldspieler Cesc Fabregas. Im Sommer wird sich der Spanier auf einen neuen Chef einstellen können. Laut britischen Medien sind Ex-Barcelona-Coach Luis Enrique und Maurizio Sarri vom SSC Napoli die heißesten Nachfolgekandidaten für Conte.

United will die letzte Möglichkeit auf eine Trophäe in dieser Saison ebenfalls nutzen. "Es geht um einen Titel. Das ist es, was Manchester United ausmacht", sagte Mittelfeldspieler Ander Herrera. In seinem Team stehen mit Romelu Lukaku und Nemanja Matic zwei Spieler mit Chelsea-Vergangenheit. Der Serbe Matic wechselte erst vergangenen Sommer die Vereinsfarben. Vor dem Anpfiff wird Ray Wilkins gedacht. Der Anfang April mit 61 Jahren verstorbene Ex-Profi spielte einst für Chelsea und Manchester United. (APA, 18.5.2018)