Fünf Berufseinsteiger – fünf Fragen zum Gehalt

Dejan, 24

Beruf: Projektmitarbeiter an der Uni

Ausbildung: Studium der Chemie

arbeitet seit: 1 Jahr

Wie viel verdienst du netto? 1.530 Euro für die Forschung, die Lehre kriege ich extra mit knapp 60 Euro pro Monat vergütet.

Gibt es etwas, das du gerne kaufen würdest, dir aber nicht leisten kannst? Eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen fühlt sich für mich besser an als mieten. Da sehe ich keine Chance, dass ich mir das jemals sinnvoll leisten kann.

Denkst du, dass du mehr oder weniger Möglichkeiten hast als deine Eltern früher? Teils, teils. In mancher Hinsicht sicher mehr, weil es auch viel mehr Produkte als früher gibt und diese viel günstiger sind (Technik zum Beispiel). Aber Dinge wie Grund oder Immobilien zu finanzieren ist eine Unmöglichkeit.

Wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 9, weil ich sonst ein stabiles Umfeld und Leben habe. Mit dieser Sicherheit komme ich mit meinem Gehalt gut aus. Wäre mehr Unsicherheit da, wäre ich unglücklicher.

Würdest du auch arbeiten, wenn du finanziell ausgesorgt hättest? Ja! Aber vermutlich nicht in der Forschung. Lehren macht mir sehr viel mehr Spaß. Ich würde vermutlich Universitätslektor, Lehrer oder Nachhilfelehrer werden.