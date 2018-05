Österreichs Volleyballteams zählen auf starke Legionäre

Ab Samstag um Erreichen des Final 4 der Silver European League, ab August um EM-Tickets – Heimspiele in Doppelpacks

Wien – Am Samstag ist es so weit: Die österreichischen Volleyball-Nationalteams starten im Sportpark Klagenfurt in die 2018 CEV Volleyball Silver European League. Die Damen treffen in der ersten von drei Doppelveranstaltungen um 15 Uhr auf Israel. Die Herren messen sich um 17.30 Uhr mit Lettland.

"Wir haben dank der Entwicklung in den vergangenen Jahren zwei Nationalteams, die einiges erwarten und erhoffen lassen", erklärt ÖVV-Präsident Gernot Leitner vor dem Auftakt in eine intensive Länderspiel-Saison. Denn nach der European Silver League beginnt im August die Qualifikation zur 2019 CEV Volleyball European Championship.

Europacupsieger Paul Buchegger und der Champions-League-Dritte sowie italienische Triplesieger Alexander Berger bilden die Speerspitze der österreichischen Legionäre.

Buchegger hat den Schwung von Ravenna mitgenommen und war in den vorwöchigen inoffiziellen ÖVV-Testspielen gegen die Ukraine und Weißrussland erneut Topscorer. Vom Siebenten der Serie A war er nicht mehr zu halten, er vollzieht einen Club-Wechsel.

Wurde Berger mit Perugia als erster Österreicher italienischer Meister sowie auch Cup- und Supercupsieger, so haben drei andere seiner ÖVV-Teamkollegen ein nationales Double geholt.

Libero Philipp Kroiss hat das mit Ploiesti in Rumänien geschafft, sein Positionskollege Florian Ringseis mit VaLePa in Finnland sowie Aufspieler Alexander Tusch mit Saaremaa in Estland. Zum Drüberstreuen reicht es da auch zum Titel eines baltischen Meisters.

Einen für sich und den Club besonderen Erfolg feierte Peter Wohlfahrtstätter mit Tourcoing VB Lille. Mit dem Gewinn des französischen Cups gelang der erste Titelgewinn der Vereinsgeschichte.

"Der Verein war schon neunmal im Finale und wir haben ihm den ersten Pokal gebracht", erinnert sich der Blockspieler an das in Paris ausgetragene Finale gerne zurück. Noch dazu fand das Endspiel am 10. März an seinem 29. Geburtstag statt, wofür es von den Fans ein Ständchen gab.

Stehen im 18-köpfigen ÖVV-Herrenkader zwölf Legionäre, so sind es im 16 Spielerinnen umfassenden Aufgebot der Damen immerhin sechs.

Srna Markovic ist die erste Österreicherin in Italiens Profi-Geschäft. Die 21-Jährige verpasste mit Marignano nur knapp den Aufstieg in die Serie A, wurde aber Serie-A2-Cupsiegerin. Zudem im Ausland agieren Anna Bajde (Oostende/BEL), Monika Chrtianska (Galina/SUI), Katharina Holzer (Sul/GER), Sabrina Müller (Nitra/SVK) und Dana Schmit (Straubing). (red, APA; 18.5.2018)

Silver European League Damen und Herren:



Gruppeneinteilung Herren

Pool A: Österreich, Lettland, Mazedonien, Kosovo

Pool B: Albanien, Weißrussland, Kroatien, Ungarn



Gruppeneinteilung Damen

Pool A: Estland, Kosovo, Schweden, Schweiz

Pool B: Österreich, Albanien, Georigien, Israel



Heimspiele 2018:



19. Mai 2018

Damen: 15:00 Österreich – Israel

Herren: 17:30 Österreich – Lettland



Spielort: Klagenfurt, Sportpark



30. Mai 2018

Damen: 17:45 Österreich – Georgien

Herren: 20:15 Österreich – Mazedonien



Spielort: Amstetten, Johann-Pölz-Halle



2. Juni 2018

Damen: 17:45 Österreich – Albanien

Herren: 20:15 Österreich – Kosovo



Spielort: Enns, Sporthalle