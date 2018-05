Lazio und Inter um CL-Startplatz

Hausherren aus Rom derzeit in Pole Position – Spannung im Kampf gegen Abstieg

Rom – Lazio Rom und Inter Mailand stehen sich in der italienischen Serie A in einem "Finale" um die Champions-League-Teilnahme gegenüber. Vor der letzten Runde hat Lazio als Vierter das begehrte Ticket für die millionenschwere Fußball-Königsklasse inne. Inter hat als Fünfter drei Zähler Rückstand, könnte den Konkurrenten bei einem Erfolg am Sonntagabend in der Hauptstadt aber noch verdrängen.

Lazio vergab am vergangenen Wochenende eine große Chance. Bei Abstiegskandidat Crotone mussten sich die Römer ihr Ziel vor Augen mit einem 2:2 begnügen. Nicht nur Mittelfeldmann Senad Lulic beklagte eine "vergebene Chance". Sein Team verdiene den Einzug in die Champions League, betonte der Bosnier. "Es wäre schade, würden wir das jetzt alles wegwerfen."

Inter hat sich für Europas Eliteliga in den vergangenen sechs Saisonen nicht qualifiziert, nachdem die Mailänder 2010 noch triumphiert hatten. Der aktuelle Trainer Luciano Spalletti hat sein Amt vergangenen Sommer mit dem Minimalziel Champions-League-Teilnahme angetreten. Bis Dezember lagen die Nerazzurri in der Tabelle auch voran, ehe unkonstante Leistungen einen Rückfall nach sich zogen.

Nach einem 1:2 zu Hause gegen Sassuolo schien das Schicksal bereits besiegelt, ehe Lazio einen Tag später ebenfalls Punkte liegen ließ. Das erste Saisonduell in Mailand endete mit einem 0:0. Inter genügt damit ein Sieg, um im direkten Vergleich die Nase vorne zu haben. Für Spannung im Vorfeld sorgte die Kunde, dass Lazio-Verteidiger Stefan de Vrij im Sommer ablösefrei zu Inter wechseln soll. Lazios Sportdirektor Igli Tare bezeichnete das Gerücht zu diesem Zeitpunkt als "verzichtbar".

An der Spitze hat Juventus Turin den siebenten Meistertitel in Folge bereits eingefahren, Torhüter-Legende Gianluigi Buffon gibt gegen Hellas Verona seine Abschiedsvorstellung vom Club. Napoli und die AS Roma haben den Start in der kommenden Champions-League-Gruppenphase auch schon unter Dach und Fach gebracht. Am anderen Ende der Tabelle stehen Benevento und Hellas Verona als Absteiger fest. Mit Crotone, SPAL, Cagliari, Udinese und Chievo befinden sich fünf abstiegsgefährdete Clubs vor dem Ligafinish innerhalb von zwei Punkten. (APA; 18.5.2018)