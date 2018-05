Homepod: Apples smarter Lautsprecher nur auf Platz vier

Bisher rund 600.000 Stück ausgeliefert – Amazon an der Spitze, Google holt rasant auf

Die Vorstellung von Apples erstem smarten Lautsprecher stieß auf gemischte Reaktionen. Zwar biete der Homepod einen sehr guten Klang, die smarten Funktionen können aber nicht ansatzweise mit jenen der Konkurrenz mithalten, so das gängige Urteil. Die Erfahrung zeigt allerdings auch, dass sich Apple-Fans von negativen Besprechungen nur begrenzt vom Kauf abhalten lassen, insofern galt mit Spannung abzuwarten, wie sich der Homepod am Markt schlägt.



Nun gibt es die ersten Zahlen zur Popularität von Apples smartem Lautsprecher. Und diese zeigen: Die Kerngruppe der härtesten Fans scheint das Unternehmen erfolgreich umgarnt zu haben, viel weiter konnte sich das Gerät bisher aber auch nicht verbreiten.

Zahlen

Die Marktforscher von Strategy Analytics gehen davon aus, dass im ersten Quartal 2018 rund 600.000 Homepods ausgeliefert wurden. Damit käme Apple auf einen Marktanteil von rund sechs Prozent womit man nur auf den vierten Platz unter den smarten Lautsprecher kommen würde. Neben Google und Amazon verkauft auch der chinesische Online-Händler Alibaba noch mehr Geräte.

Einschränkend muss dabei erwähnt werden, dass der Homepod erst Anfang Februar in den Verkauf ging, also nicht über das gesamte Quartal verfügbar war. Aber selbst wenn man dies miteinbezieht ist Apples Lautsprecher damit weit von den Absätzen der großen Konkurrenten entfernt. An der Spitze liegt Amazon mit einem Marktanteil von 43,6 Prozent gefolgt von Google mit 26,5 Prozent. Letzterer ist übrigens der große Gewinner in den aktuellen Zahlen, Google konnte den eigenen Marktanteil im Jahresvergleich mehr als verdoppeln, in reinen Stückzahlen gab es – in einem weiter stark wachsenden Markt – sogar ein Plus von 709 Prozent.

Reaktion

Schon vor einigen Wochen hatte Bloomberg über unter den Erwartungen bleibenden Absätzen gesprochen. Demnach habe Apple die Produktion rasch zurückgefahren, dies wohl auch da das Interesse der Konsumenten nach dem Start schnell wieder eingebrochen sei. So sei bereits drei Wochen nach dem Start der Marktanteil bei neu verkauften Geräten auf vier Prozent zurückgegangen.

Neben den funktionellen Defiziten spielt sicher auch der Preis eine Rolle für den geringen Marktanteil des Homepod: Mit 349 US-Dollar liegt dieser erheblich über den günstigsten Geräten von Amazon oder Google. Zudem sind gerade die Geräte von Amazon auch in wesentlich mehr Ländern verfügbar. (red, 18.5.2018)