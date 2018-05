Jugendlicher Asylwerber soll mit Brandlegung gedroht haben

Der 16-Jährige soll bei Festnahme einen Polizisten verletzt haben, er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert

Reichenau an der Rax – In Reichenau an der Rax in Niederösterreich ist am Donnerstagnachmittag ein jugendlicher Asylwerber festgenommen worden, der mit einer Brandlegung in der Betreuungsstelle gedroht haben soll. Laut der Landespolizeidirektion verletzte der 16-jährige Libyer zudem einen Beamten. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Dem Jugendlichen wird der Polizei zufolge zur Last gelegt, Mitarbeiter der Betreuungsstelle bedroht und dabei auch von Brandlegung gesprochen zu haben. In der Folge habe er einschreitende Beamte der Polizeiinspektionen Gloggnitz und Reichenau attackiert. (APA, 18.5.2018)