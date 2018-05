Überraschung durch Leak vertan: Das soll Nintendo auf der E3 zeigen

Unter anderem neues "Pokémon", "Fortnite", "Fallout 3", "Punch Out" und "F-Zero SX"

In wenigen Wochen findet in Los Angeles die Gaming-Messe E3 statt. Nun sind offenbar interne Dokumente von Nintendo entwischt, die zeigen, was der japanische Konzern dort präsentieren will. So ist unter anderem die Rede von "Fortnite", "Fallout 3", "F-Zero SX", "Super Smash Bros.", "Punch Out!", "Pokémon Let's GO! Pikachu" und "Pokémon Let's GO! Eevee". Die genannten Games können größtenteils in einem Ausstellungsraum auf der E3 angespielt werden.

Neue Trailer

Ferner hat Nintendo geplant, neue Trailer zu enthüllen. Darunter Clips zu "Fifa 19", "NBA2K19", Crash Bandicoot N-Sane Trilogy", "Wolfenstein 2: The New Colossus" und "Dragon Ball Fighter Z". Die genannten Spiele werden wohl allesamt in Bälde für die Switch erscheinen. Der japanische Konzern setzt weiterhin auf eine Mischung aus Portierung von älteren Games und neue Spiele.

Neues "Punch Out"

Dass "Fortnite" für die Switch erscheint, hat sich bereits abgezeichnet. Mehrere Gerüchte deuteten darauf hin. Die Namen der neuen "Pokémon"-Spiele waren bisher geheim – die beiden Games wird man auf der E3 allerdings nicht anspielen, sondern lediglich per Trailer vorgezeigt bekommen. Zu "Punch Out!! Become the Champion" gab es bislang keine Infos. Die legendäre Box-Serie bekommt somit wohl einen aktuellen Nachfolger.

"Fallout 3" für Switch

Auch, dass "Fallout 3" auf die Switch kommt, ist eine gänzlich neue Info. Das Game erschien 2008, somit macht eine "Anniversary"-Edition für die mobile Konsole durchaus Sinn. Bethesda zeigte sich in der Vergangenheit mit den Switch-Verkäufen von Portierungen wie "Skyrim" und "Doom" durchaus zufrieden. "Fallout 3" für die Switch dürfte somit auch nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sein.

Der STANDARD bei der E3

Ob die Dokumente tatsächlich von Nintendo stammen, kann nicht verifiziert werden. Die Liste der vorstellenden Spiele weist allerdings keine allzu großen Überraschungen auf. Somit könnten die beiden Dokumente durchaus echt sein. Die E3 findet vom 12. Juni bis 15. Juni in Los Angeles statt – der STANDARD wird vor Ort sein und berichten. (red, 18.05.2018)