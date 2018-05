Neuer US-Botschafter Traina: Österreich einer der "ersten Freunde" der USA

Trevor Traina will in seinem ersten Jahr alle neun Bundesländer besuchen – "Bin wohl der erste amerikanische Botschafter, der den Posten seines Großvaters übernimmt"

Wien – Der neue US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, hat die engen Beziehungen der beiden Länder unterstrichen. "Österreich war einer der ersten Freunde Amerikas, und wir sollten jeden daran erinnern, wie wichtig diese Beziehung heute, mehr als 180 Jahre später, ist", sagte Traina am Freitag am Flughafen Schwechat.

"Es gibt so viel, das das österreichische Volk mit dem amerikanischen verbindet", betonte der kalifornische IT-Unternehmer in seinem Begrüßungsstatement vor Journalisten, nach dem keine Fragen zugelassen waren. "Meine Arbeit soll dazu dienen, unsere bereits starken Bindungen zu betonen und zu stärken." Außerdem wolle er sich für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern einsetzen, "die beide überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen".

"Ich freue mich schon sehr darauf, ganz Österreich kennenzulernen", sagte Traina. Er wolle in seinem ersten Jahr als Botschafter jedes einzelne Bundesland besuchen. "Wir wollen Menschen aus dem ganzen Land kennenlernen und die einzigartige regionale Kultur und Landschaft erfahren, die diese Republik ausmachen", sagte der von seiner Ehefrau Alexis begleitete Botschafter, der sein Statement mit einem "Grüß Gott" begonnen hatte.

Ende der 16-monatigen Vakanz

Der über Chicago angereiste Unternehmer war am VIP-Terminal des Flughafens von Vertretern der US-Botschaft begrüßt worden. Er zeigte sich gerührt von der neuen Aufgabe. "Mir geht das nahe", sagte er mit Blick auf die Tatsache, dass er in die Fußstapfen seines Großvaters Wiley T. Buchanan tritt, der von 1975 bis 1977 US-Missionschef in Wien war. "Ich bin wohl der erste amerikanische Botschafter, der den Posten seines Großvaters übernimmt." Am Freitag werde er erstmals seit vier Jahrzehnten die US-Botschafterresidenz betreten, in der ihn damals sein Großvater begrüßt habe. "Ich werde diesen ersten Aufenthalt niemals vergessen, und wie magisch das war."

Offiziell aufnehmen wird der 50-Jährige seine Tätigkeit am kommenden Freitag. Für diesen Tag ist die Übergabe seines Beglaubigungsschreibens an Bundespräsident Alexander Van der Bellen geplant; bis dahin ist er noch "designierter" Botschafter. Seine beiden Kinder Johnny (11) und Delphina (9) werden nach Abschluss des Schuljahrs im Sommer in die Residenz des US-Botschafters einziehen.

Mit Trainas Ankunft endet eine 16-monatige Vakanz an der Wiener US-Botschaft. Die von Trumps Vorgänger ernannte Botschafterin Alexa Wesner hatte mit dem Wechsel im Weißen Haus im Jänner 2017 ihren Posten räumen müssen. In der Zwischenzeit war die Mission der USA in Wien von einem Karrierediplomaten, Geschäftsträger Eugene S. Young, geführt worden.

Trevor entstammt einer Familie aus dem renommiertesten Geldadel in San Francisco, er selbst hat bereits in jungen Jahren Millionen als Unternehmer in der IT-Branche verdient. Der Millionär und bekennende Philanthrop gilt als leidenschaftlicher Sammler von Fotografien. (APA, red, 18.5.2018)