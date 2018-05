E-Zigarette explodierte: 38-Jähriger in USA getötet

Ein Splitter der geborstenen E-Zigarette bohrte sich in den Schädel des Mannes aus Florida – danach brannte sein Schlafzimmer ab

Los Angeles – Eine E-Zigarette ist in der Hand eines 38-jährigen Managers aus Florida explodiert und hat ihn getötet, berichten mehrere US-Medien. Teile der E-Zigarette hätten sich in den Schädel des Mannes gebohrt. Danach habe die Zigarette das Schlafzimmer des Mannes in Los Angeles in Brand gesetzt.

Obduktion erbrachte Todesursache

Feuerwehrleute fanden die Leiche des Mannes am 5. Mai in seinem brennenden Haus. Ursprünglich war angenommen worden, dass er verbrannt sei. Nun stellte sich nach der Obduktion jedoch heraus, dass er nicht am Rauch und an den Verbrennungen gestorben war, sondern bereits zuvor aufgrund der Splitter in seinem Schädel.

In den USA wurden laut CNN bereits 195 Fälle von explodierten E-Zigaretten gemeldet. (red, 18.5.2018)