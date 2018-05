Pflegeregress: Länder bekommen rund 300 Millionen vom Bund

Einigung zwischen Bund und Ländern bei Landeshauptleutekonferenz

Wien – Die Länder dürften für den im Vorjahr von der damals noch rot-schwarzen Bundesregierung abgeschafften Pflegeress rund 300 Millionen Euro vom Bund bekommen. Das erfuhr der STANDARD am Freitag am Rande der in Wien tagenden Landeshauptleutekonferenz. Konkrete Details werden zu Mittag in einer Pressekonferenz präsentiert.

Verhandelt wurde seit längerem darüber, wie den Ländern der höhere Aufwand infolge der Abschaffung des Pflegeregresses ausgeglichen werden kann. Dadurch, dass nun mehr Pflegebedürftige in Landesheimen sind, entstehen den Bundesländern wie berichtet Mehrkosten. Ursprünglich verlangten sie bis zu 650 Millionen, zuletzt dann rund 470 Millionen Euro. Der Bund wollte eigentlich nur 100 Millionen zahlen. Jetzt dürfte man sich bei den erwähnten 300 Millionen getroffen haben.

Notstandshilfe

Offen war am Freitag, ob auch die von der Regierung geplante Abschaffung der Notstandshilfe behandelt wird. Diese würde ja für die Länder erhebliche Mehrkosten bringen, da viele Betroffene in die von den Ländern verantwortete Mindestsicherung fallen würden, wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser betonte. Daher und weil auch die verwundbarsten Gruppen von einer entsprechenden Schlechterstellung betroffen wären, könne er sich keine Zustimmung vorstellen, meinte der Kärntner Landeshauptmann.

Föderalismusreform: Kein großer Wurf

Was die geplante Kompetenzbereinigung zwischen Bund und Ländern angeht, wegen der auch Reformenminister Josef Moser (ÖVP) zu den Verhandlungen beigezogen wird, zeichnet sich kein allzu großer Wurf ab. Denn die beiden heikelsten Punkte, das Armenwesen mit der Mindestsicherung und die Gesundheitsfinanzierung dürften in eine Arbeitsgruppe verschoben werden. Grundsätzlich soll aber der Artikel 12 Bundesverfassung, der die gemischte Gesetzgebung von Bund und Ländern regeln, künftig nicht mehr zur Anwendung kommen.

Wie Moser vor der Sitzung erklärte, würden heute die ersten Schritte gesetzt. Auch einen Zeitplan gibt es bereits: Er hoffe, dass die Auflösung des Artikels bis Ende des Jahres umgesetzt werden könne, sagte der Minister. Zu Beginn der Sitzung war Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) zu Gast. Er informierte über die Vorbereitungen zur kommenden EU-Präsidentschaft.



orf

Angekündigt sind zu der Arbeitssitzung auch Justiz- und Reformminister Josef Moser und Finanzminister Hartwig Löger (beide ÖVP). Dauern werden die Gespräche bis Mittag, danach ist ein Pressestatement geplant. (red, 18.5.2018)