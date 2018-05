Bregenzer Kulturstrategie will zur Beteiligung am kulturellen Leben motivieren

Bregenz hat erstmals eine Kulturstrategie. Weg vom Konsum hin zu aktiver Beteiligung ist ein Ziel. Kultur soll für alle erlebbar werden.

Bregenz – Die Vorarlberger Landeshauptstadt, mit Festspielen, Kunsthaus und Landesmuseum kulturelles Zentrum des Landes, legt erstmals eine Kulturstrategie vor. Man will nicht länger nur Standort für große Landesinstitutionen sein, sondern eine, eigene lebendige Kulturszene initiieren.

Die Kulturabteilung, seit eineinhalb Jahren unter neuer Leitung, erarbeitete die Strategie mit Maßnahmenkatalog gemeinsam mit Kulturschaffenden und –interessierten. Die Möglichkeit zur Beteiligung in kulturpolitischen Fragen ist in Bregenz neu, soll aber künftig Teil der Kulturpolitik sein. Ergebnis der gemeinsamen Denkarbeit ist ein Papier, das wie Abteilungsleiterin Jutta Dieing betont, "nicht abstrakt ist, sondern konkrete Maßnahmen mit Schlüsselprojekten vorschlägt".

Kultur für alle

Kulturelle Teilhabe aller Alters- und Bevölkerungsgruppen ist das übergeordnete Ziel von Kulturmanagerin Dieing. Die Arbeit ihrer Abteilung sieht sie als unterstützende und vermittelnde. "Die Stadt soll die Basis für die Entwicklung einer spannenden Kulturlandschaft bieten", sagt Dieing.

Neues will sie möglich machen, in allen Stadtteilen. Begegnungsräume sollen geschaffen werden, der Stadtbücherei wird stärkere Bedeutung zukommen und auch dem Stadtarchiv, das als Gedächtnis der Stadt wie die Bücherei neue Räume und Aufgaben bekommen soll. Die Geschichte der Stadt will man über Apps und Führungen erlebbar machen. Kunst soll durch Interventionen im öffentlichen Raum näher rücken.

Von Kindergarten bis Uni

"Kulturelle Bildung" ist ein wesentliches Anliegen der künftigen Bregenzer Kulturpolitik: Zusammenarbeit von Kunstschaffenden mit Kindern und Jugendlichen ist angedacht. Die Musikschule wird mit anderen Schulen zusammenarbeiten. Neue Vermittlungsprogramme sollen bildungsferne Schichten ansprechen. Die Bücherei bekommt mehr fremdsprachige Medien. In Stadtkonferenzen sollen Bürgerinnen und Bürger künftig ihre Ideen einbringen.

Bregenz bringt sich im Strategiepapier erneut als Standort einer universitären Einrichtung ins Spiel. Ein postgraduiertes Architekturstudium wird vorgeschlagen und ein internationales Institut für zeitgenössischen Tanz.

Nun ist die Politik am Ball. Sie muss das Budget für die Bregenzer Strategie genehmigen. An Fürsprache dürfte es nicht mangeln, ist doch Bürgermeister Markus Linhart (VP) für das Kulturressort verantwortlich. (Jutta Berger, 18.5.2018)