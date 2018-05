WAC: Heimstätte und große Hockeywelt

Über den Wiener Hockeyverein WAC, der in Eigenregie ein Europacupturnier stemmt. Über die vielen Punkte, die es dabei zu beachten gilt. Über Nachwuchsarbeit und olympische Ambitionen

Wien – Finanzen, Büro, Social Media, VIPs, Referees, Offizielle, Bälle, Stadionsprecher, Zeitnehmung, Einlaufkinder, Dekoration, Catering. Transport, Medien, Foto, Sicherheit, Müllentsorgung. Um all das muss sich kümmern, wer ein großes Sportevent plant. Also sind gut siebzig Mitglieder der Hockeysektion des Wiener Athletiksport Clubs (WAC) über Pfingsten im Einsatz. Der WAC richtet von Freitag bis Montag (Finale 15.45 Uhr) die Eurohockey Club Trophy der Männer aus. Es ist das erste große Turnier in der "Heimstätte" im Prater, die der WAC bezog, nachdem er einen gut 500.000 Euro teuren Umbau dank Fundraising in Eigenregie und praktisch ohne öffentliche Hilfe durchgezogen hatte.

Robert Buchta, der mit Erich H. Ulrich und Alex Ruitner das Organisieren organisiert, würde die Club Trophy "mit der Europa League im Fußball" vergleichen. Allerdings geht es im Landhockey kompakter zu, der Titelträger wird binnen vier Tagen ermittelt. Acht Teams verteilen sich auf zwei Gruppen, in denen jeder gegen jeden spielt, bevor die Gruppensieger finalisieren. Der WAC trifft auf Bra aus Italien (Freitag, 17.45), Vinnitsa/Ukraine (Samstag, 16.45) und Wettingen/Schweiz (Sonntag, 16.45). Die zweite Gruppe bilden Minsk, Brest (beide Weißrussland), Poznan (Polen) und Grange (Schottland).

Für den WAC bedeutet es schon einen Erfolg, das Turnier ausrichten zu können. Nicht zuletzt galt es ein Budget von 20.000 Euro aufzustellen. Sportlich hatten sich die Wiener als Zweiter des Liga-Grunddurchgangs 2017 qualifiziert. Diesen Platz belegt der WAC auch in der aktuellen Saison. In Führung liegen die Arminen – der Meister war in der Euro League (quasi Champions League) früh an übermächtigen Gegnern aus England und den Niederlanden gescheitert, gibt aber national nach wie vor den Ton an.

Ziel des WAC ist es, sukzessive aufzuholen und auch international zu reüssieren. Hinter vorgehaltener Hand reden die WAC-ler sogar über das Finale am Montag. Eine Beteiligung der Gastgeber würde auch die Einlaufkinder freuen, die an den Händen der Spieler aufs Feld rennen dürfen. Allerdings wird man erst nach dem ersten Spieltag um die Stärke aller Gegner wissen. Abzuwarten bleibt, ob die geringe internationale WAC-Erfahrung ins Gewicht fallen wird.

Nur wenige Meter weiter, im Hockeystadion, in dem bis vor einem Jahr auch der WAC noch eingemietet war, veranstalten am Wochenende übrigens die AHTC-Damen ebenfalls ein Europacupturnier, zwei Klassen tiefer hoffen sie auf den Aufstieg.

Hockey in Österreich boomt generell, viele Vereine betreiben gute Nachwuchsarbeit und erfreuen sich regen Zulaufs. Erfolge können nicht schaden, zuletzt holten Österreichs Herren in der Halle sowohl den EM- wie auch den WM-Titel, das war historisch. Auf Nationalteamebene ist es das Ziel, den Schwung ins Freie mitzunehmen. Schließlich ist Land- im Gegensatz zu Hallenhockey eine olympische Disziplin. Tokio 2020, das wird ein richtig großes Sportevent. Doch wer dorthin kommen will, wird sich noch um wirklich viel kümmern müssen. (Fritz Neumann, 18.5.2018)