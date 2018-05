Spritpreise ziehen vor Pfingsten stark an

Tages-Durchschnittspreis bei Diesel so hoch wie zuletzt im November 2014

Wien – Vor dem verlängerten Pfingstwochenende klettern die Preise an den Zapfsäulen wieder kräftig in die Höhe, wie eine ÖAMTC-Analyse zeigt. Demnach stiegen seit Anfang der Woche die Preise für Super um rund 1,5 Cent, bei Diesel waren es rund zwei Cent.

Aktuell zahlt man im Schnitt 1,222 Euro je Liter Diesel und 1,274 Euro je Liter Super. So hoch war der Tages-Durchschnittspreis bei Diesel laut dem Autofahrerclub zuletzt im November 2014, bei Super im Juli 2015.

Verantwortlich für den Anstieg seien die seit März gestiegenen Ölpreise. Allein seit Anfang Mai ist Diesel um 4,6 Cent, Super um 3,9 Cent pro Liter teurer geworden. Einmal mehr rät der ÖAMTC zum Preisvergleich und bei geplanten Ausflügen ins Ausland zum Tanken in Österreich. Spürbar teurer ist Tanken vor allem in Italien: Hier zahlt man bei einer 50-Liter-Diesel Tankfüllung um rund 14 Euro, für Super sogar um rund 17 Euro mehr als in Österreich. (red, 17.5.2018)