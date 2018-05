Vertriebskooperation: Bawag entert Mediamarkt

Kooperation und Konsumkredite ab 2019

Wien – Mediamarkt-Saturn Österreich und die Bawag haben eine recht ungewöhnliche Vertriebskooperation vereinbart: Privatkunden können künftig "eine breite Palette an Finanzdienstleistungsprodukten der Bawag P.S.K. in allen 37 Mediamärkten und 15 Saturn-Häusern in Österreich sowie in den entsprechenden Onlineshops erwerben". Die Zusammenarbeit startet am 1. Jänner 2019 und soll langfristig ausgerichtet sein. Ziel der Partnerschaft könnte sein, dass die Bawag bei Käufen von Elektronikartikeln schnelle Konsumkredite vergeben kann.

"Diese strategische Partnerschaft ist ein weiterer Baustein in unserer Omnikanalstrategie, um unsere Präsenz im Konsumkreditsegment auf dem österreichischen Markt zu verstärken und Cross-Selling-Potenziale zu nutzen", sagt David O'Leary, Vorstandsmitglied der Bawag Group. Auch vom Finanzvorstand von Mediamarkt-Saturn Österreich, Martin Thomas, heißt es: "Unser Ziel ist es, die Nutzung moderner Consumer-Electronics einfach und günstig zu ermöglichen. Daher haben wir den Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden in jeder Hinsicht individuell passende Produkte und ergänzende Services zu bieten. Die Kooperation mit der Bawag P.S.K. entspricht unseren Anforderungen unter anderem, da wir damit künftig neue Dienstleistungsangebote rund um Finanzierungen und Finanzdienstleistungen in unser Portfolio integrieren können."

Eine andere Partnerschaft wurde schon frühzeitig getrennt: Bis Ende 2019 muss die Post aus 73 Bawag-Filialen ausziehen. Noch heuer soll der Großteil der geschlossenen Filialen laufend durch neue, eigene Standorte der Post oder Postpartner ersetzt werden. Ein neuer Bankpartner soll bis Jahresende stehen. (APA)