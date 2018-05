TV- und Radiotipps für Freitag

Streit um Eichhörnchen, Deadpool, Der Lorax, Maze Runner, Makro, Seargent Pepper's Musical Revolution, Der Spion, der aus der Kälte kam und Universum History über die Schlacht von Waterloo

17.40 DOKUMENTATION

In den Hügeln der Negev Ein Besuch beim Beduinenstamm El Talalka in der israelischen Negev-Wüste: Hier führt der junge Muhammad einen ständigen Kampf gegen die israelischen Behörden, um die traditionelle Lebensweise vor der schleichenden Zerstörung zu bewahren. Bis 18.25, Arte

18.30 MAGAZIN

Konkret: Gefährliche Zweiradsaison Die Fahrt mit Moped, Roller und Motorrad erweist sich vor allem dieser Tage als gefährlich: Unfälle auf Zweirädern bedeuten ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Englands Streit um Eichhörnchen Rot gegen grau lautet der "Krieg der Tiere" auf der Insel, denn die roten Eichhörnchen Großbritanniens sind gefährdet, vor allem durch ihre nahen Verwandten, die aus Nordamerika eingeschleppten Grauhörnchen. Die letzte Zuflucht der roten heißt Schottland.

Bis 20.15, Arte

20.15 SCHRÄG

Deadpool (USA 2016, Tim Miller) Zur Einstimmung auf das eben gestartete Sequel: Der ausgeflippteste aller Superhelden macht sich ans Werk.

Bis 22.20, Puls 4

20.15 ABGEHOLZT

Der Lorax (Dr. Seuss' The Lorax, USA 2012, Chris Renaud, Kyle Balda) Der junge Bursche Ted will Audrey etwas Schönes schenken. Und da alles in ihrer Welt aus Plastik ist, denkt er an einen Baum aus der echten Welt, um seine Herzensdame zu beeindrucken. Dabei kann ihm nur der Beschützer kunterbunter Truffula-Bäume helfen. Animierte, kunterbunte Verfilmung von Seuss' ökologiebewusster Parabel. Bis 21.50, Super RTL

20.15 VERIRRT

Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth (The Maze Runner, USA 2014, Wes Ball) Der erste Teil der dystopischen Science-Fiction-Parabel ist zugleich der beste: ein Film, in dessen Erzählung man wie seine jungen Helden geschleudert wird. Das Labyrinth ohne Horizont, dafür bevölkert von übermächtigen Gegnern, erweist sich als simple wie sinnfällige Metapher: Was die Zukunft bringt, wird sich erst am Ende jener langen, mehrteiligen Irrfahrt zeigen, die sich Jugend nennt. Bis 22.35, Pro Sieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Energiewende am Scheideweg Das Wirtschaftsmagazin beschäftigt sich mit der Zukunft der Energie: Wie stehen die Chancen der erneuerbaren Energie, welche Märkte sind gesättigt, und welche Rolle spielen Solar- und Wasserkraft bei der Einhaltung der nationalen Klimaziele? Bis 21.30, 3sat

21.35 DOKUMENTATION

Sergeant Pepper's Musical Revolution Am 26. Mai 1967 erschien in England das Beatles-Album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, in Deutschland musste man noch vier Tage länger darauf warten. Eine Dokumentation über den Meilenstein der Popgeschichte. Bis 22.35, Arte

22.25 KALTER KRIEG

Der Spion, der aus der Kälte kam (The Spy Who Came in from the Cold, GB 1965, Martin Ritt) Verfilmung des Spionageromans von John le Carré über das Schicksal eines britischen Agenten in Ostberlin zur Zeit des Kalten Krieges. Psychologisch präzis ausgeführte Charakterstudien (Claire Bloom und Oskar Werner) und Hauptdarsteller Richard Burton als existenzialistischer Alkoholiker. Bis 0.15, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History Mit Napoleons letzter Schlacht am 18. Juni 1815 begann das Waterloo des französischen Kaisers: "Universum History"rekonstruiert die finale Niederlage des Korsen. Bis 23.20, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte Das Kulturmagazin beschäftigt sich u. a. mit Otto Waalkes' Autobiografie Kleinhirn an alle und dem Dokumentarfilm Maria by Callas, der bislang unbekannte Aufnahmen der legendären Sopranistin zeigt. Gast im Studio ist Mo Asumang, als Filmkuratorin mitverantwortlich für die Ausstellung Rassismus – die Erfindung von Menschenrassen in Dresden. Bis 23.30, ZDF