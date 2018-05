Drei Thesen zur Zukunft des ORF

Es bedarf neuer Gesetze, neuer Kooperationen und einer neuen Geisteshaltung: Wie europäische Medien eine demokratische Alternative zu den US-Monopolisten Facebook und Google werden könnten

1. Österreich verschläft wieder mal die Medienentwicklung. Es hat seine elektronische Medienlandschaft viel zu spät liberalisiert, das ist ein Faktum. Privat-TV wurde erst 2001 zugelassen, später als in fast allen entwickelten Demokratien der Welt. Der ORF war viel zu lange Monopolist, was weder seinen privaten Konkurrenten noch ihm selbst gutgetan hat.

Wenn man allerdings versucht, diesen Fehler des vergangenen Jahrhunderts jetzt, im Jahr 2018, dadurch zu korrigieren, dass man den ORF mehr denn je schlechtredet und kaputtspart, dann hinkt man der Entwicklung der Medienwelt ein weiteres Mal hinterher. Die wüsten Anti-ORF-Attacken der vergangenen Wochen sind nicht nur völlig überzogen. Sie kommen auch zur falschen Zeit – ebenso wie die aus Kreisen des am Donnerstag neu zusammengesetzten ORF-Stiftungsrats kolportierten Pläne, den ORF finanziell auszuhungern und politisch an die Kandare zu nehmen.

Denn international setzt sich gerade der gegenteilige Trend durch, erleben öffentlich-rechtliche Medien und staatliche Unterstützung für Qualitätsmedien eine Renaissance:

· Amerikanische Wissenschafter fordern öffentliche Medien als Gegengewicht zu Fake-News und Diskursverrohung. In den USA, argumentieren sie, wäre Donald Trump niemals Präsident geworden, wenn es einen breiten politischen Diskurs gegeben hätte – einen Diskurs, wie ihn öffentlich-rechtliche Medien in Westeuropa ermöglichen und an dem nicht nur Eliten teilnehmen, die Zeitungen wie "Washington Post" oder "New York Times" lesen.

· In der Schweiz haben sich gerade über 70 Prozent der Stimmbürger gegen die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen SRG-SSR ausgesprochen.

· In Großbritannien besinnt sich die Politik gerade, die BBC doch nicht weiter kaputtzuschlagen, weil sie deren Wert für die Gesellschaft wieder zu schätzen beginnt.

· Und nicht nur linke Ökonomen fordern staatliche Eingriffe gegen die Medienmonopolisten aus dem Silicon Valley, bis hin zur Verstaatlichung von Facebook und Google.

2. Google & Facebook schaden Europa. Dass Google und Facebook der Demokratie schaden, ist bekannt. Weniger bekannt ist, was man ihnen entgegensetzen könnte. Wie wäre es mit einer breiten Allianz der europäischen Medienunternehmen? Eine solche fordert etwa Puls-4-Chef Markus Breitenecker in einem in weiten Teilen hervorragenden Buch, das er gemeinsam mit Corinna Milborn geschrieben hat. Die beiden zeigen, wie demokratiezersetzend Google und Facebook wirken und wie hilflos Europa ihnen gegenübersteht.

Seltsame Schlüsse

Die Schlüsse, die der clevere Privatsendermanager Breitenecker aus der Analyse zieht, sind aber einigermaßen abenteuerlich: Man müsse künftig die Inhalte des ORF möglichst kostenlos den Privatsendern zur Verfügung stellen und dem ORF möglichst alles verbieten, was ihm viele Zuseher, Hörer und User bringt, dann eine Allianz der privaten europäischen Medien schmieden, und schon hätte man die Probleme der europäischen Medienpolitik gelöst.

Ein Privatsenderchef, dessen Sender zum deutschen ProSiebenSat.1-Konzern gehört, der den ORF möglichst klein machen will: Vielleicht kommt ja Pep Guardiola demnächst auf die Idee, bei der Uefa zu beantragen, dass die gegnerische Mannschaft mit zwei Mann weniger antreten muss und dass deren Spieler die Arme an den Körper gebunden bekommen.

3. Alternativen brauchen demokratische Legitimation. Google, Facebook und Amazon schicken sich an, die Welt zu beherrschen. Zumindest die der Information. Sie sind dazu in keiner Weise demokratisch legitimiert. Um gegen diese sich jeder Kontrolle entziehenden Monopolisten etwas zu unternehmen, ist es verdammt spät. Aber wenn es überhaupt europäische Medienunternehmen gibt, die einerseits die Kraft dazu haben und andererseits die demokratische Legitimation, dann sind das vor allem die öffentlich-rechtlichen.

BBC, ARD, ZDF, ORF und andere müssten sich allerdings schnellstens aus ihrer Lethargie befreien. Und sie müssten vom Gesetzgeber die Erlaubnis erhalten, sich von traditionellen Rundfunkanstalten endlich zu modernen Plattform- und Medienunternehmen zu entwickeln. Dann könnten die Kooperationen beginnen, so viele und so vielfältige wie möglich: Kooperationen untereinander ebenso wie mit privaten Medien. Im Fall des ORF natürlich auch mit Privatsendern wie Puls 4. Mit Medienunternehmen verlegerischen Ursprungs und der APA, wie seit eineinhalb Jahren im Rahmen der Austria-Videoplattform. Mit Start-ups, die helfen, den trägen Tanker ORF endlich in die mediale Zukunft zu lenken. Mit anderen öffentlich-rechtlichen Medien in Europa, mit denen sie endlich die so schmerzlich vermisste europäische Öffentlichkeit herstellen könnten.

Natürlich ist bei all dem darauf zu achten, dass private Medien, die es schwer genug haben in Österreich, nicht nur nicht unter die Räder kommen, sondern ebenfalls profitieren. Eines ist bei derartigen europaweiten Kooperationsplänen allerdings klar: Der ORF ist das einzige österreichische Medium, das groß genug ist, um dabei eine international relevante Rolle zu spielen. Alle anderen können und sollen natürlich mitmachen, aber für eine führende Rolle sind sie mindestens um den Faktor fünf zu klein. (Reinhard Christl, 17.5.2018)