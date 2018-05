Amazon gibt Serie über Fußballer Diego Maradona in Auftrag

Die Serie ist das dritte mexikanische "Prime Original"

München – Amazon Prime hat eine Serie über den argentinischen Fußballspieler Diego Armando Maradona in Auftrag gegeben, wie der Konzern am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab.

In der noch unbetitelten Biopic-Serie soll es um das Leben des legendären Fußballers gehen. Dabei soll vor allem die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko eine Rolle spielen. Als Kapitän verhalf er der argentinischen Nationalmannschaft damals zum Sieg. Später machte Maradona unter anderem mit Doping- und Drogenaffären auf sich aufmerksam.

Produziert wird die Serie von BTF Media in Zusammenarbeit mit Dhana Media und Raze. Nach Diabolo Guardian und Un Extraño Enemigo ist sie die dritte mexikanische Eigenproduktion von Amazon. (red, 17.5.2018)