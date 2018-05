AMS muss Notstandshilfebeziehern 40 Millionen nachzahlen

In 150.000 Fällen wurde die Leistung falsch berechnet. Für den Staat könnte das teuer werden

Wien – Wer in den letzten drei Jahren Notstandshilfe erhalten hat, hat möglicherweise zu wenig vom Staat bekommen. Der Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dass die Notstandshilfe in bestimmten Fällen falsch berechnet wurde. Betroffen sind Arbeitnehmer, die vor der Arbeitslosigkeit nicht mehr als 2.300 Euro verdient haben und wenigstens Anspruch auf einen Familienzuschlag für Kinder gehabt haben. Also größtenteils berufstätige Alleinerzieher.

Für den Staat könnte dies teuer werden. Denn die Nachzahlungen dürften sich auf rund 40 Millionen Euro summieren. Insgesamt ist von rund 150.000 Betroffenen die Rede.

Rascher Handlungsbedarf



In der Arbeiterkammer und im Sozialministerium verortet man raschen Handlungsbedarf. Bundesministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) kündigt eine unbürokratische Nachzahlung an. "Alle jene Leistungsbezieherinnen und -bezieher, die einen zu niedrigen Ergänzungsbetrag erhalten haben, werden vom AMS persönlich angeschrieben", sagt die Ministerin: "Wer kein Schreiben vom AMS erhält, dessen Leistungsbezug wurde korrekt berechnet und dementsprechend kommt es auch zu keiner Nachzahlung." Wie hoch die Nachzahlung im Einzelfall ausfällt, wird je individuell geprüft.

Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl zeigt sich mit dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs, das der Argumentation der Arbeiterkammer gefolgt ist, zufrieden: "Für uns ist das nicht nur eine Frage sozialer Gerechtigkeit, es ist auch eine Frage der Rechtsstaatlichkeit." (red, 17.05.2018)