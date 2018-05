ORF-Chef: Bestellung der Channel-Chefredakteure und -Manager kommende Woche

Kündigte Alexander Wrabetz laut Stiftungsräten in der Sitzung an

Wien – ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bestellt die Channel-Manager und Channel-Chefredakteure für ORF 1 und ORF 2 kommende Woche: Das kündigte er laut mehreren Quellen am Donnerstag in der Sitzung des Stiftungsrats an. Namen nannte er nicht. Das Redakteursstatut sieht noch eine Aussprache mit dem Redakteursrat vor, bevor er Kandidaten gegen das Votum der Redakteure bestellt.

Die Redakteurinnen und Redakteure stimmten am Dienstag mit deutlichen Mehrheiten für ORF-1-Infochefin Lisa Totzauer als Channel-Managerin von ORF 1 und TV-Entwicklungschef Stefan Ströbitzer als Channel-Manager von ORF 2.

Als aussichtsreichste Kandidaten für Wrabetz' Bestellung gelten Totzauer (ORF 1) und Alexander Hofer ("Seitenblicke", Entwicklung von "Guten Morgen Österreich") für ORF 2.

Am Mittwoch stimmten die ORF-Redakteure über die Channel-Chefredakteure ab. Mit großen Mehrheiten plädierten sie für Thomas Faustmann, stellvertretender ORF-1-Infochef, für ORF 1 und für den bisherigen TV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher als ORF-2-Chefredakteur.

Als aussichtsreichste Kandidaten für diese Funktionen gelten Wolfgang Geier (stellvertretender Innenpolitikchef) für ORF 1 und "ZiB"-Innenpolitikredakteur Matthias Schrom für ORF 2. (fid, 17.5.2018)