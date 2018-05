Xiaomi hat seinen ersten Store in Österreich eröffnet

Smartphone-Hersteller ab sofort in der Shopping City Süd erreichbar – Vier weitere "Mi Stores" sollen bald folgen

Blickt man auf die globalen Zahlen am Smartphone-Markt ist der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi der Aufsteiger des Jahres. Auch in Europa spielt das Unternehmen mittlerweile eine immer wichtigere Rolle – und möchte dies in Zukunft noch vermehrt tun.



Mi Store

Xiaomi hat nun seinen ersten "Mi Store" in Österreich eröffnet. Auf rund 100 Quadratmeter werden dabei in der niederösterreichischen Shopping City Süd Smartphones und andere Geräte aus dem Sortiment des Unternehmens verkauft – von Actions Cams bis zu Elektroscootern und Kopfhörern.

Der Betrieb des Stores wird von einem Partnerunternehmen übernommen, konkret der in Kroatien ansässigen Firma Venkon Technix. Diese plant in naher Zukunft noch vier weitere Mi Stores in Österreich zu errichten, zwei davon in Wien.

Partnerschaft

Neben den eigenen Stores setzt Xiaomi aber auch auf lokale Partnerschaften. So hat etwa der Mobilfunker "3" bereits angekündigt, dass man Xiaomi-Handys in das eigene Angebot aufnehmen will. (red, 17.5.2018)