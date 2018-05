Alois Schwarz ist neuer katholischer Bischof von St. Pölten

Der Vatikan hat die Ernennung veröffentlicht, der bisherige Leiter der Diözese Gurk-Klagenfurt löst damit den 77-jährigen Klaus Küng ab

Wien – Der Vatikan hat die Ernennung von Alois Schwarz zum neuen römisch-katholischen Bischof von St. Pölten bekanntgegeben. Der 65-Jährige leitet derzeit die Diözese Gurk-Klagenfurt. Er löst in St. Pölten den 77 Jahre alten Klaus Küng ab, dessen Amtszeit nach Einreichen seines Rücktrittsgesuchs im Jahr 2015 verlängert worden war.

Päpstliches Bollettino

Bekanntgegeben wurde die Ernennung wie üblich zu Mittag in der päpstlichen Presseaussendung, dem Bollettino. Wann Schwarz die Geschäfte in St. Pölten übernehmen wird, steht noch nicht fest. Details will die Diözese in Anwesenheit des neuen Bischofs in einer Pressekonferenz am Nachmittag bekanntgeben. (APA, 17.5.2018)