Zeitung: USA wollen Nordkoreas Atomwaffen außer Landes bringen

Washington würde das Kim-Regime dafür von seiner Liste der Terrorunterstützer streichen

Tokio/Pjöngjang – Die USA sollen laut einem Medienbericht von Nordkorea die Herausgabe eines Teils seines Atomwaffenbestandes gefordert haben. Die USA verlangen von Nordkorea, binnen sechs Monaten einen Teil der Atomsprengköpfe und anderes Atommaterial sowie eine Interkontinentalrakete außer Landes zu bringen, schrieb die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Quellen. Mögliche Destinationen: Frankreich oder die USA selbst.

Die USA hätten angeboten, im Gegenzug Nordkorea wieder von der ihrer Liste der Terrorunterstützer zu streichen, berichtete das Blatt. Allerdings habe Nordkorea unterdessen gedroht, das geplante Gipfeltreffen Trumps mit Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur platzen zu lassen. Zudem sagte Nordkorea Versöhnungsgespräche mit Südkorea ab, weswegen das schwierige Tauziehen weitergehe.

Am Dienstag hatte Nordkorea überraschend damit gedroht, das Gipfeltreffen mit Trump abzusagen. Hintergrund sind US-Militärmanöver mit Südkorea, in denen Nordkorea eine Provokation sieht. Die USA argumentieren, dass die Militärübungen rein defensiver Natur seien. Kim habe sich in der Vergangenheit damit einverstanden erklärt. (red, APA, 17.5.2018)