', 'appType': null, 'text':'

On the Beach at Night Alone (ROK 2017, 101 min)

Regie: Sang-soo Hong

Mit: Min-hee Kim, Young-hwa Seo, Jae-yeong Jeong, Seong-kun Mun, Hae-hyo Kwon

Bei der Berlinale des Jahres 2017 wurde die Südkoreanerin Kim Min-hee für ihre darstellerische Leistung in Sang-soo Hongs \"On the Beach at Night Alone\" mit einem Silbernen Bären bedacht. Die von Kim Min-hee verkörperte Schauspielerin Young-hee hat gerade eine Affäre mit einem verheirateten Mann hinter sich. Nun befindet sie sich in Hamburg, wo sie Spaziergänge mit einer Freundin unternimmt und sich fragt , ob der Geliebte noch etwas für sie empfindet. Die STANDARD-Filmkritik gibt es hier zu lesen.

weiter › ', 'credits':'trailerloop'}; SlideshowEntries[1] = {'page': 2, 'title': 'Die Filmstarts der Woche [Seite 2] - Filmstarts - derStandard.at › Kultur', 'visual':'', 'appType': null, 'text':'

In den Gängen (D 2018, 125 min)

Regie: Thomas Stuber

Mit: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning Peker, Sascha Nathan

Ein öder Großmarkt in der ostdeutschen Provinz ist Schauplatz von Thomas Stubers \"In den Gängen\": Christian (Franz Rogowski) und Marion (Sandra Hüller), die schon lange nicht mehr auf der Sonnenseite des Lebens stehen, kommen sich langsam und bedächtig näher. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises ist wurde Franz Rogowski mit einer Lola ausgezeichnet.

weiter › ', 'credits':'kinocheck'}; SlideshowEntries[2] = {'page': 3, 'title': 'Die Filmstarts der Woche [Seite 3] - Filmstarts - derStandard.at › Kultur', 'visual':'', 'appType': null, 'text':'

Solo: A Star Wars Story (USA 2018, 135 min)

Regie: Ron Howard

Mit: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Joonas Suotamo, Paul Bettany, Thandie Newton, Jon Favreau

Im Mittelpunkt des aktuellen Star-Wars-Spion-offs stehen zwei der bekanntesten Charaktere der Weltraum-Saga: \"Solo: A Star Wars Story\" erzählt, wie der junge Han Solo einst auf seinen künftigen Copiloten und treuen Wegbegleiter Chewbacca stieß. Gespielt wird Han Solo von dem bisher noch eher unbekannten US-Amerikaner Alden Ehrenreich, Regie führte Ron Howard (\"A Beautiful Mind\"). Einen STANDARD-Leitfaden in vier Punkten zum Start von \"Solo\" gibt es hier zu lesen.

weiter › ', 'credits':'star wars deutschland'}; SlideshowEntries[3] = {'page': 4, 'title': 'Die Filmstarts der Woche [Seite 4] - Filmstarts - derStandard.at › Kultur', 'visual':'', 'appType': null, 'text':'

The Happy Prince (D/GB/B/I 2018, 105 min)

Regie: Rupert Everett

Mit: Colin Firth, Emily Watson, Colin Morgan, Rupert Everett, Tom Wilkinson, Beatrice Dalle, Edwin Thomas

In jungen Jahren wurde der irische Schriftsteller Oscar Wilde für seine Sprachkunst gefeiert. Doch später wurde ihm seine Liebe zu Männern in der prüden viktorianischen Gesellschaft zum Verhängnis. 1895 verurteilte ihn ein Schwurgericht wegen homosexueller Aktivitäten zu zwei Jahren Zuchthaus und Zwangsarbeit. Seine Stücke wurden abgesetzt, ein Rede- und Schreibverbot verhängt. \"The Happy Prince\" widmet sich den letzten Lebensjahren von Wilde. Nach seiner Haftentlassung lebte er verarmt in Paris und starb 1900 im Alter von 46 Jahren. Ein STANDARD-Interview mit dem Regisseur und Schauspieler Rupert Everett, der Wilde in \"The Happy Prince\" verkörpert, gibt es hier zu lesen.

weiter › ', 'credits':'kinocheck'}; SlideshowEntries[4] = {'page': 5, 'title': 'Die Filmstarts der Woche [Seite 5] - Filmstarts - derStandard.at › Kultur', 'visual':'', 'appType': null, 'text':'

Die Legende vom hässlichen König (A/D 2017, 122 min)

Regie: Hüseyin Tabak

Für seine Film \"Yol – Der Weg\" wurde Yilmaz Güney 1982 beim Filmfestival von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Mit seinem Film \"Die Legende vom hässlichen König\" begibt sich der österreichische Regisseur Hüseyin Tabak auf eine Spurensuche, in deren Rahmen er ehemalige Weggefährten, Mithäftlinge, Familienangehörige und Filmemacher besuchte, aber auch Archivmaterial von Dreharbeiten und Filmausschnitte zeigt. Eine STANDARD-Kurzkritik gibt es hier zu lesen.

weiter › ', 'credits':'mitosfilmberlin'}; SlideshowEntries[5] = {'page': 6, 'title': 'Die Filmstarts der Woche [Seite 6] - Filmstarts - derStandard.at › Kultur', 'visual':'', 'appType': null, 'text':'

Luis & die Aliens (D/DK/LUX 2018, 80 min)

Regie: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein

In diesem europäischen Animationsfilm wird das Leben eines aufgeweckten Zwölfjährigen durch die Ankunft dreier Aliens mächtig durcheinandergewirbelt. Luis hat es in der Schule nicht immer leicht, verdingt sich sein Vater doch als UFO-Experte. Und als wäre das noch nicht genug, sieht sich Luis eines Tages tatsächlich mit drei extraterrestrischen Wesen konfrontiert: Mog, Nag und Wabo landen direkt vor Luis\' Nase. Seinem Vater, dem UFO-Forscher, darf Luis seine neuen Freunde nicht vorstellen – die Gefahr, dass der sie schockfrostet, ist einfach zu groß.

weiter › ', 'credits':'foxkino'}; SlideshowEntries[6] = {'page': 7, 'title': 'Die Filmstarts der Woche [Seite 7] - Filmstarts - derStandard.at › Kultur', 'visual':'', 'appType': null, 'text':'

Auf der Jagd – Wem gehört die Natur? (D/CDN 2018, 97 min)

Regie: Alice Agneskirchner

\"Auf der Jagd\" entführt in den deutschen Wald. Darin stellt Regisseurin Alice Agneskirchner die Frage: Wem gehört die Natur? In den Alpen durchstreifen Hirsche und Gämsen die Wälder, in Brandenburg Wölfe – doch wer bestimmt die Regeln des Zusammenlebens mit der dominanten Spezies Mensch? Auch welche Rolle die Jagd dabei spielt, wird von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. (APA, red, 25.5.2018)