Ledecky verbesserte ihren 1.500-Weltrekord um fünf Sekunden

"Mein Selbstvertrauen ist auf dem Zenit" – Auch Auböck tritt in Indianapolis an

Indianapolis (Indiana) – US-Schwimmstar Katie Ledecky hat ihren Langbahn-Weltrekord über 1.500 m Kraul am Mittwoch (Ortszeit) in Indianapolis um exakt fünf Sekunden auf 15:20,48 Minuten gesenkt. Die bisherige Bestmarke hatte die fünffache Olympiasiegerin bei der Kasan-WM 2015 fixiert. Die 21-Jährige hält nun die acht besten Zeiten über diese Distanz. 2020 in Tokio werden die 1.500 m der Damen neu im Olympia-Programm sein.

"Ich wusste vor dem Start, dass ich schnell schwimmen würde. Mein Selbstvertrauen ist auf dem Zenit", sagte Ledecky, nachdem sie die Zweitplatzierte um rund 49 Sekunden distanziert hatte. Sie wird in Indianapolis bis zum Samstag noch über 100, 200, 400 und 800 m Kraul sowie 200 und 400 m Lagen antreten. Bei den Herren tritt Österreichs Ass Felix Auböck über Kraulstrecken beim Pro-Swim-Series-Event von Indianpolis an. (APA, 17.5.2018)