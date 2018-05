Vegas in Semifinale nach Heimsieg 2:1 in Front

Liga-Neuling hat auch nächstes Spiel gegen Winnipeg daheim

Las Vegas – Die Vegas Golden Knights sind im Play-off-Halbfinale der Eishockey-Liga NHL gegen die Winnipeg Jets mit einem 4:2-Heimsieg in der "best of seven"-Serie 2:1 in Front gegangen. Für den Liga-Neuling traf Jonathan Marchessault am Mittwoch (Ortszeit) erneut doppelt (1., 60.). Er ist der erste Spieler in der NHL-Geschichte mit je einem Treffer in der ersten und letzten Minute eines Play-off-Matches.

Aufseiten der Kanadier erzielte Mark Scheifele einen Doppelpack (26.,41.). Für den 25-jährigen Kanadier stehen damit in den Play-offs bereits 14 Tore zu Buche – so viele wie für keinen anderen Spieler. Spiel vier wird am Samstag (MESZ, 2.00 Uhr) erneut in Las Vegas gespielt. (APA, 17.5.2018)

Semifinal-Ergebnis der NHL vom Mittwoch (Ortszeit) – Western Conference (best of seven):

Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 4:2

Stand: 2:1

Nächstes Spiel am Pfingstsamstag (MESZ, 2.00 Uhr)