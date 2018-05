Steger kann mit breiter Mehrheit im Stiftungsrat rechnen

Erklärung des FPÖ-Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung und Wahl zum Vorsitzenden

Wien – FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger kann in der gerade begonnenen Sitzung des ORF-Stiftungsrats mit einer breiten Mehrheit rechnen. Am Vorabend trafen einander nach unbestätigten STANDARD-Infos die ÖVP-nahen Stiftungsräte in einem Wiener Hotel, auch Medienminsiter Gernot Blümel (ÖVP) soll dabei gewesen sein. Die bürgerlichen Stiftungsräte sollen nun geschlossen für Steger stimmen, die freiheitlichen ohnehin. Die Sitzung hat gerade begonnen, am Anfang wurde eine Erklärung Stegers erwartet. (fid, 17.5.2018)