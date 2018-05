Begegnungszone Mariahilfer Straße: Was denken Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer?

Die Mahü ist seit knapp drei Jahren verkehrsberuhigt. DER STANDARD hat sich umgehört, was die Umstellung bewirkt hat

der standard Des einen Freud, der anderen Leid – jeder macht unterschiedliche Erfahrungen mit der verkehrsberuhigten Mahü.

Die Begegnungszone Mariahilfer Straße wurde am 1. August 2015 eröffnet. Auch die Lange Gasse in Wien-Josefstadt wird neu gestaltet mit dem Ziel, mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Über eine Verkehrsberuhigung der Rotenturmstraße in der Innenstadt wird derzeit diskutiert. In der Mahü gibt es nach knapp drei Jahren unterschiedliche Meinungen zur Situation. (Michael Luger, Andreas Müller, Ayham Yossef, 17.5.2018)