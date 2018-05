Boeing und Airbus: Luftiger Subventionsstreit

Airbus: Staaten helfen

Airbus gewinnt am Markt immer mehr Vorteile gegenüber Boeing. Die Europäer haben im Vorjahr mit 1109 Verkehrsflugzeugen neuerlich mehr Bestellungen erhalten als die Amerikaner. Bei den Auslieferungen rangierte Airbus zuletzt noch hinter Boeing, könnte heuer aber die Führung übernehmen. Doch die Subventionsvorwürfe wiegen schwer. Laut US-Mitbewerbern haben die Europäer mehr als 22 Milliarden Dollar an Staatshilfen erhalten. Letztere bezichtigen Boeing, ebenso hohe Subventionen in den USA erhalten zu haben.

Der WTO-Bericht zu den EU-Klagen gegen US-Steuergeschenke für Boeing wird im zweiten Halbjahr erwartet. "Wir erwarten, dass er hart mit der Subventionspolitik von Boeing ins Gericht gehen wird, und dann werden wir sehen, wie es unter dem Strich aussieht", so Airbus-Chef Tom Enders. Ausgegangen sind die Attacken von den USA, die lange die Luftfahrtindustrie dominierten, bis die Europäer in den 1970er-Jahren ihre Kräfte bündelten. 2004 brach dann der Streit mit Klagen vor der WTO voll aus. In der EU_werden die Hilfen über mehrere Töpfe der Union sowie mehrere Länder mit Airbus-Standorten bezahlt. (red)