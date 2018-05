Macron ruft Zuckerberg & Co zu Technologie-Gipfel nach Paris

Weiter seien Chefs und Vertreter von Microsoft, Intel, IBM, SAP, Thales, Uber und den Stiftungen von Wikimedia und Mozilla eingeladen worden

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat hochrangige Konzernchefs und andere einflussreiche Vertreter der Technologiebranche zu einem Gipfel kommende Woche in Paris eingeladen. Unter anderem werde Facebook-Chef Mark Zuckerberg am 23. Mai zum Treffen mit dem Titel "Tech for Good" kommen, teilte Macrons Amt am Mittwoch mit. Weiter seien Chefs und Vertreter von Microsoft, Intel, IBM, SAP, Thales, Uber und den Stiftungen von Wikimedia und Mozilla eingeladen worden. Mit Zuckerberg werde Macron ein direktes und "sehr offenes" Gespräch führen. Der Facebook-Chef soll in der kommenden Woche auch mit Vertretern des EU-Parlaments sprechen, wie dessen Präsident und der Konzern ankündigten.

Kontakt zu IT-Unternehmen

Gegenwärtig suchen Staats- und Regierungschefs in aller Welt den Kontakt zu Technologie-Unternehmen. So veranstaltete US-Präsident Donald Trump jüngst einen Gipfel zur Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI). Auch Deutschland muss nach Darstellung von Bundeskanzlerin Angela Merkel das Tempo bei der Digitalisierung deutlich erhöhen. Die Bundesrepublik und Frankreich wollen bei der KI-Forschung zusammenarbeiten. Allerdings gibt es länderübergreifend auch Sorge über den Umgang der Konzerne mit Daten. Facebook steht unter Druck nachdem bekanntwurde, dass die Analysefirma Cambridge Analytica Daten von mehr als 87 Millionen Nutzern einsetzte, um Trumps Wahlkampf zu unterstützen. (Reuters, 16.5.2018)