Italiens Populisten wollen von EZB 250 Milliarden Euro

Fünf-Sterne-Bewegung und Lega dementieren Details aus geleaktem Koalitionsentwurf

Der Scoop der "Huffington Post Italia" hatte es in sich: Das Newsportal veröffentlichte am Dienstagabend den Entwurf eines Koalitionsvertrags zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und der Lega. Ein Punkt sticht besonders hervor: Auf Seite 38 werden Maßnahmen aufgelistet, wie Italiens gigantischer Schuldenberg von 2,3 Billionen Euro reduziert werden könnte. Etwa durch einen Schuldenerlass der Europäischen Zentralbank (EZB) in Höhe von 250 Milliarden Euro. Die Forderung ist unrealistisch: Der EZB sind solche Schritte untersagt.

Der Koalitionsentwurf bestätigt daneben gleich mehrere Befürchtungen und Vorbehalte gegenüber den beiden Anti-System-Parteien, die vielleicht bald Italien regieren werden. So findet sich in dem Dokument auch die Forderung nach der Einführung eines Mechanismus in den EU-Verträgen, der einen Austritt aus der gemeinsamen Währung erlauben würde. Möglicherweise soll so der Weg zu einem Referendum über den Euro-Austritt in Italien geebnet werden.

Außerdem sollen die "untragbaren Auflagen" des EU-Stabilitätspakts sowie die Vorgaben der Maastricht-Verträge – insbesondere die Obergrenze von drei Prozent des BIP für die Neuverschuldung – "radikal geändert" werden.

Jonglieren mit Finanzen

Das geleakte Papier wurde am Mittwoch von Politikchef der Fünf Sterne, Luigi Di Maio, und von Lega-Führer Matteo Salvini umgehend relativiert. Sie sprachen von einer "weitgehend überholten Version" – der Passus zum Euro-Austritt sei im aktuellen Papier nicht mehr enthalten. Und über die EU-Budgetvorgaben wolle man zwar verhandeln, aber "einvernehmlich mit unseren europäischen Partnern". Dennoch: Man sieht deutlich, wohin die Reise gehen würde – Budgetdisziplin wird als lästig empfunden, die EU-Vereinbarungen und -Verpflichtungen werden infrage gestellt.

Zahlreiche Punkte wurden aber nicht dementiert: ein Grundeinkommen von 780 Euro sowie eine drastische einkommensabhängige Steuersenkung auf 15 bis 20 Prozent. Allein diese beiden Maßnahmen würden jährlich etwa 80 Milliarden Euro (4,7 Prozent des BIP) kosten. Durch die Senkung des Pensionseintrittsalters kämen in den kommenden fünf Jahren weitere 100 Milliarden Euro hinzu. Zur Finanzierung dieser Mehrausgaben und Ertragsausfälle finden sich im Koalitionspapier nur vage Angaben – was für einen Negativtrend an der Mailänder Börse sorgte. Der "Corriere della Sera" bezeichnete Di Maios und Salvinis Finanzpläne als "Spiel mit dem Feuer", für das die Protestwähler Italiens keinen Auftrag gegeben hätten.

Unterdessen kündigten Di Maio und Salvini – wieder einmal – den unmittelbar bevorstehenden Abschluss ihrer inhaltlichen Gespräche an. Danach solle über Personalien gesprochen werden. Erst dann werde man Staatspräsident Sergio Mattarella aufsuchen. Der kann immer noch alles ablehnen. (Dominik Straub aus Rom, 16.5.2018)