Hamburg stellt die ersten Fahrverbotsschilder für Dieselfahrzeuge auf

Hamburg will mit Durchfahrtsverboten für Dieselfahrzeuge die hohe Stickoxidbelastung in den Griff bekommen

Hamburg – Nach dem Urteil des Deutschen Bundesverwaltungsgerichts, wonach Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in deutschen Städten als rechtens eingestuft wurden, macht die deutsche Stadt Hamburg Ernst. Das Leipziger Gericht hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote in Städten "generell zulässig" seien, um die Einhaltung der EU-Grenzwerte bei Stickoxiden einzuhalten. Die Einführung müsse aber verhältnismäßig – das heißt vor allem mit zeitlichem Vorlauf – sein. Hamburg hatte damals bereits angekündigt, sehr rasch zwei besonders belastete Straßen für alle Diesel bis zum Standard Euro 5 zu sperren.

Verbotsschilder

Seit einigen Tagen werden nun an zwei besonders belasteten Straßenabschnitten Verbotsschilder montiert, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde am Mittwoch. Ab wann die Einschränkungen gelten, sei noch offen. Die Behörde warte noch auf die schriftliche Begründung des Bundesverwaltungsgerichts für sein Urteil vom Februar, durch das Fahrverbote ermöglicht wurden. Damit werde bis Pfingsten gerechnet. Bis dahin seien die Schilder durch rote Plastikkreuze ungültig gemacht. "Wir werden die Schilder auf jeden Fall noch in diesem Monat auf scharf schalten", kündigte der Behördensprecher an. Als Erstes hatte der NRD darüber berichtet.

Übergangszeit

Betroffen ist ein 580 Meter langer Straßenabschnitt der Max-Brauer-Allee und ein 1,7 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße, der nur für ältere Diesel-Lkws gesperrt werden soll. Auf der Max-Brauer-Allee soll das Durchfahrtsverbot für Pkws und Lastwagen gelten. Insgesamt sollen 49 Verbots- und 55 Umleitungsschilder aufgestellt werden. Nach einer Übergangszeit will die Polizei mit Kontrollen beginnen. (Reuters, red, 16.5.2018)