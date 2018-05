Backstreet's Back: Die besten "Backstreet Boys"-Hits?

"Quit Playing Games", "I Want It That Way" oder "Everybody" – welches Lied ist (oder war) Ihre Nummer eins? Stimmen Sie ab!

Kreisch! Spätestens um 1 Uhr früh auf der Betriebsweihnachtsfeier ist es so weit. Erklingen die ersten beiden Worte "Everybodyyyyy, yeaaaahhh" strömen die tanzfreudigen Kollegen auf die Tanzfläche und stimmen voller Inbrunst mit ein. "Rock your Bodyyyyy, yeahhh." Auch wenn man als Teenager vielleicht eher der Nirvana- oder Green-Day-Fan war, durch die freundliche Brille der mittlerweile vergangenen Jahre sieht man manches nicht mehr so eng wie früher. Man ist quasi miteinander älter geworden, denn ganz taufrisch sind die sogenannten Boys auch nicht mehr. Seit heute gibt es dennoch eine neue Single:

backstreetboysvevo

Und wenn wir schon dabei sind – welches Backstreet-Boys-Lied ist oder war Ihnen das liebste? Stimmen Sie ab! Hier sind alle Singles der Band, die es im Laufe der Jahre in die Austria Top 40 unter die ersten zwanzig geschafft haben:

Können Sie noch genauso gut mitsingen wie früher? Waren Sie ein Fan, und haben Sie die Backstreet Boys live gesehen? Welcher der Boys war Ihnen der liebste? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 17.5.2018)