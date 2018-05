TV- und Radiotipps für Donnerstag, 16. Mai

Re: Neue Perspektiven für die Banlieu?, Prinz Harry und Meghan: Ein Herz und eine Krone, Wolverine – Weg des Kriegers, Cliffhanger, Am Schauplatz: Ausgeschlossen, Il Divo – Der Göttliche

15.00 DOKUMENTATION

Der Äquator – Breitengrad der Extreme In fünf Teilen macht sich die Dokumentation anhand ausgewählter Lebensgeschichten und Regionen auf die Reise zum 40.075 Kilometer langen "Gürtel der Erde". Bis 18.30, 3sat

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Datenschutzgrundverordnung Die Frist für die Umsetzung der europäischen Datenschutzgrundverordnung endet am 25. Mai. Martina Rupp präsentiert das konkret-Spezial zum Thema und liefert die Hintergründe. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Neue Perspektiven für die Banlieu? Von Emmanuel Macron zeigt man sich hier enttäuscht, weshalb man die Dinge mittels Bürgerverein selbst organisiert. Ein hoffnungsvoller Bericht aus der Pariser Vorstadt Créteil. Bis 20.15, Arte

20.15 ROYAL WEDDING

Prinz Harry und Meghan: Ein Herz und eine Krone Die britische Doku mit dem hübschen Originaltitel Truly, Madly, Deeply begibt sich auf die Spuren der "modernsten Lovestory der traditionsreichsten Familie des Empire". Das enge Umfeld des Paares muss und will Rede und Antwort stehen und riskiert einen Blick in die Zukunft. Bis 21.00, ORF 1

foto: orf/orange smarty

20.15 WOLFSZEIT

Wolverine – Weg des Kriegers (The Wolverine, USA 2013, James Mangold) Hugh Jackman hat sich als Mutant in die kanadische Wildnis zurückgezogen, doch die Pflicht ruft: Im Spin-off der X-Men-Reihe fährt der Bärtige einmal mehr seine Krallen aus. Bis 22.35, Puls 4

20.15 HOCH HINAUS

Cliffhanger (USA 1993, Renny Harlin) Sylvester Stallone kann die Liebste des besten Freundes nicht retten, schießt Bohrhaken in den Fels und räumt das Böse doch zur Seite. Renny Harlins Schaustück bleibt als eines der besten Aktionskammerspiele der frühen Neunziger in Erinnerung: Die Bergwelt der Rocky Mountains als alpine Spielwiese für Gut und Böse und der Beweis dafür, dass die Freizeitindustrie tödliche Grenzen kennt. Bis 22.20, Tele 5

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ausgeschlossen In "Ausgeschlossen" (21.05, ORF 2) begleitet "Schauplatz"-Reporterin Nina Horowitz Protagonisten, die aus unterschiedlichen Gründen zu Außenseitern wurden. So wie Samir S. aus Afghanistan, der sich in Österreich ein neues Leben aufbauen möchte. Das gelingt ihm allerdings nur, wenn er einen positiven Asyl- bescheid bekommt. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf

21.15 REPORTAGE

Im Kontext – Die Reportage: Kinderwunsch Im Jahr 2016 wurden in Österreich mehr als zehntausend künstliche Befruchtungen durchgeführt. Der medizinische Fortschritt eröffnet immer neue Wege – und stellt uns vor immer größere Herausforderungen. Die Reportage zeigt, wie Paare ihren Kinderwunsch dank junger Frauen im Ausland erfüllen. Bis 22.15, Servus TV

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar 7: Teenager tötet Kind – Woher kommt diese Gewalt? Es diskutieren Rudolf Mayer (Strafverteidiger), Maynat Kurbanova (tschetschenische Journalistin), Reinhard Haller (Psychologe) und Carsten Stahl, (Anti-Gewalt-Trainer). Michael Fleischhacker moderiert. Bis 23.30, Servus TV

22.25 POLITSATIRE

Il Divo – Der Göttliche (I 2008, Paolo Sorrentino) Die stilisierte und stilsichere Farce über den großen Strippenzieher Italiens: Giulio Andreotti. Paolo Sorrentinos (Ewige Jugend) Politfilm ist mittlerweile auch von historischem Interesse. Bis 23.30, ORF 3

universum film

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen des Wirtschaftsmagazins: 1) Teure Trauungen: Heiratsboom auch in Österreich. 2) Kampf um Online-Glücksspiel. 3) Fit für den Arbeitsmarkt – Behindertenprojekt am Bauernhof. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, (Teamarzt des FC Bayern München), Christine Reiler (Moderatorin und Ärztin). Martina Hohenlohe (Gault & Millau) und Dieter Chmelar (Journalist und Kabarettist). Bis 0.05, ORF 2